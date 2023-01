Sana y salva localizaron a joven periodista secuestrada en la ARC

Ante la presión de los cuerpos policiales del Estado, en menos de 24 horas fue localizada la joven periodista, Juana Valentina Uribe Salgado, de 23 años de edad, quien fue raptada el pasado jueves por varios sujetos, cuando se encontraba con su padre y hermano; la profesional y sus familiares estaban accidentados en el kilómetro 71 de la Autopista Regional del Centro, a la altura de Las Tejerías, en el eje Este del estado Aragua, cuando fueron abordados por los individuos que portaban armas de fuego.

FOTO CORTESÍA

A la muchacha la encontraron en el sector La Gruta, en Las Tejerías, municipio Santos Michelena; en el procedimiento actuaron comisiones policiales y militares, que se activaron inmediatamente al conocer del rapto.



Juana Valentina, cuando fue hallada, al parecer tenía un atuendo diferente al que vestía al momento de ser secuestrada; en casos como estos, los captores hacen cambiar de ropa a sus víctimas, como una forma de no llamar la atención de los vecinos de los sectores o zonas donde trasladan a los secuestrados.





FOTO CORTESÍA

Hasta anoche, no se había confirmado si se practicaron detenciones por el hecho. Tampoco si los efectivos de los cuerpos policiales se enfrentaron a los elementos. De igual manera no se conoció si los familiares de la joven pagaron rescate exigido por los malhechores; extraoficialmente se conoció que los individuos pidieron por una parte, la cantidad por dejarla libre, y por otro lado, solicitaron dinero para hacer llegar una fe de vida de la comunicadora.

AUTORIDADES PRESENTES

Al momento de la localización de Uribe Salgado, el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas estaba presente, así como otros altos jefes policiales de distintos órganos de seguridad.



La joven raptada no pudo contener su emoción al ver en el sitio a los efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad. Inmediatamente fue trasladada al sitio donde se encontraba su padre y hermano. Posteriormente la llevarían a un centro médico para las respectivas evaluaciones.

FOTO CORTESÍA



Juana Valentina fue secuestrada el jueves a las 9:00pm. Los integrantes de la familia viajaban desde San Cristóbal estado Táchira, hacia San Antonio de Los Altos, en Miranda, donde residen. Ellos regresaban de unas vacaciones que disfrutaron en Colombia, específicamente al norte de Santander, notificó un pariente de la víctima.



Padre e hijos se desplazaban en un vehículo Chevrolet Aveo, color azul; era conducido por Héctor Hernando Uribe Rey (progenitor).

Los padres de la joven raptada son de origen colombiano, pero tienen más de 15 años establecidos en Venezuela.



TREN DE ARAGUA

Sobre los raptores se presume sean de una célula del Tren de Aragua, Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO).



Se informó extraoficialmente, que Jezmín Salgado, madre de la joven periodista había recibido una llamada en horas de la madrugada de ayer por parte de un sujeto, quien le solicitó la cantidad de 8 mil dólares por la liberación de su hija, y que la llamaría en el transcurso del día (10:00am) para concretar el cambio.

FOTO CORTESÍA

También se dijo que un vocero del mencionado GEDO le habría llamado, requiriendo la paga en moneda americana ($10.000) para hacerle llegar la fe de vida de la muchacha.

MADRE AVISÓ



Fue precisamente Salgado, quien avisó del rapto de su hija a través de las diferentes plataformas digitales: “Acabaron de secuestrar a mi hija en la autopista Maracay – Tejerías!.

Informó que iba con su papá y el carro se quedó accidentado y salieron 3 tipos del monte y se la llevaron. Por favor ayúdenme a encontrarla, que no me le hagan nada”.



Tarek William Saab aseguró en la mañana de ayer, que fueron designados los fiscales 6to. del estado Aragua y 99 Nacional para investigar el caso.

FOTO CORTESÍA

“TODO MUY BIEN”



En medio de la consternación por lo ocurrido con su hija, Jezmín Salgado, habló en exclusiva para el diario elsiglo.

“No he hablado mucho con ella. Están en entrevista con ella, todavía no he podido hablar bien con mi hija, pero si me dijo que siempre tuvo un buen trato, es lo que me manifestó”, recalcó la dama.



“Está muy mal, llorando, me imagino que por lo que pasó, pero bueno esto, todo muy bien de verdad, todo muy bien”, mencionó Salgado, quien dejó entender que gracias a la presión de los cuerpos policiales dieron con la joven.



GRAN MOVILIZACION

-Habían muchas (autoridades) buscándola- comentó, destacando que en las próximas horas estará viajando de Cúcuta a Venezuela.

Afirmó que los cuerpos policiales no capturaron a ninguno de los delincuentes: “Por el momento no hubo ninguna captura, pero sé que las autoridades siguen investigando”, recalcó.



Previo a recibir la información sobre la localización de su hija, Salgado también para elsiglo manifestó que estuvieron negociando con los captores. “Estamos negociando con los secuestradores”, puntualizó.



Reveló que la tenían presionada: “Me escriben de muchos números (celulares)”, enfatizó.

Agradeció la labor de los cuerpos policiales por el apoyo, así como a los diferentes medios de comunicación del país; “De corazón les agradezco”, subrayó.

HBRI. | elsiglo