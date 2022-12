Niños en San Mateo tendrán estrenos incompletos

A pesar de las dificultades económicas que viven las familias de San Mateo, municipio Bolívar, a pocos días de la Navidad, se activan las ventas de ropa para los acostumbrados estrenos del 24 y 31 de diciembre, donde con mucha dificultad se verán beneficiados los niños, ya que los adultos prefieren invertir en otras necesidades.

FOTO:CORTESÍA



María Mata, una docente que salió a comprar los estrenos para su hijo, afirmó que aunque ha tenido que buscar dos ingresos adicionales a su sueldo del Ministerio de Educación, este año su presupuesto sólo le alcanzó para comprar la ropa del 31.

Mata



“Uno primero sale de sus chicos y después vemos qué podemos comprar los adultos, yo todavía tengo la esperanza de poder comprarme algo, aunque lo veo difícil”, expresó la maestra.



Por su parte, María Rojas, una vendedora de ropa con más de 10 años trabajando en el Paseo Bicentenario de la población, aseguró que desde el mes de septiembre las ventas han mejorado considerablemente y esperan mayor flujo de compradores para los próximos días.

Rojas



“Este año se le ha visto otra cara, aunque no es como en otras épocas que para esta fecha las ventas eran una locura, pero si hemos visto movimiento en comparación al año pasado que con la crisis y el Covid-19 no había comida, no había dinero”, argumentó Rojas.



Asimismo, la vendedora detalló que mayormente los clientes están buscando ropa para los niños y es muy poca la de adulto que se vende, con excepción de los pantalones y los vestidos que han tenido bastante salida.



En este sentido, Jesús Rivas, otro comerciante que ha decidido abrir la santamaría para vender los estrenos para esta Navidad y año nuevo, confiesa que a pesar de que la situación económica es cada día más compleja en Venezuela, considera que hay un poco más de capacidad adquisitiva, en comparación a los dos años anteriores.

Rivas



“Este año se ha visto más movida la cosa, la ropa ha estado saliendo con mucha anticipación, a mediados de noviembre ya las personas estaban comprando sus estrenos, porque a pesar de ser un pueblo alejado, tenemos precios competitivos con Maracay”, explicó el vendedor.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo