Jesús Macayo fue detenido ayer por funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua, luego de ser denunciado presuntamente por violación de un menor de edad.

Macayo fue detenido y enviado a la comandancia policial de Turmero



Extraoficialmente se conoció que la aprehensión del sujeto se realizó en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

El individuo fue señalado por familiares de la víctima, que según se informó, es su hijastro.



“Todo está en el desarrollo de las averiguaciones; hubo una denuncia, se procesó y se actuó de inmediato, por lo que el ciudadano fue detenido”, apuntó un vocero de la policía.



Macayo habría abusado de su hijastro de seis años en Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcantara. “Al parecer, eso estamos por confirmarlo, el ciudadano amenazaba al niño con apuñalarlo si comentaba lo que él le hacía”, aseveró el vocero.



El hombre fue trasladado al comando principal de la Policía en Turmero, mientras que el niño fue enviado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar para las evaluaciones correspondientes.



Macayo fue evaluado por especialistas del Senamecf: Al parecer, por el momento no fue confirmado, presenta trastorno pedófilo (patología). Al no atender su situación, pudo cometer el acto de violación (“pasar de la simple atracción -que no es mala por sí sola- a la agresión sexual del niño”).



El Ministerio Público ya conoció de este caso, así como el Servicio de Atención y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del estado Aragua; posiblemente hoy se realicen pronunciamientos sobre este hecho.

