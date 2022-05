El puente de Santa Rosa sigue estando full de basura

Habitantes del sector Santa Rosa del municipio Girardot, estado Aragua, han manifestado su preocupación por el aumento de los desechos sólidos que se nota a la orilla del río Güey, justo a un costado del puente de la avenida 4, ya que este es el causante de malos olores y posible foco de enfermedades en el futuro.

El camión del aseo por el sector brilla por su ausencia

En este sentido, Carlos Eduardo Saavedra, quien tiene 47 años viviendo en esta comunidad, aseguró que desde hace muchos años ha visto como esta problemática es de nunca acabar, en donde rechaza que personas de la comunidad usen ese sitio como un “vertedero improvisado”.

No obstante, afirmó que en la calle La Romana que conecta con el también llamado puente de Santa Rosa, hubo un pequeño vertedero improvisado cerca de la canal de aguas fluviales que conecta con el río.

Carlos Eduardo Saavedra

“Fue reparado ese bote de agua que se convirtió en un vertedero de basura y ahora está en la zona del puente, es imperiosa la necesidad de tratar que la gente ponga sus desechos en otro sector”, comentó Saavedra, quien añadió que perjudica a dos escuelas de educación primaria.

“Pienso que las autoridades de la Alcaldía deben abocarse en tratar de solucionar la situación, no creo que nadie haya formulado denuncias y es bastante difícil, la gente aquí tiende a quedarse callada”, expresó.

Saavedra afirmó que el camión del aseo urbano no pasa por ese sector por razones que aún desconoce, en la cual, los vecinos tienen que colocar sus desperdicios en la avenida Constitución o en arterias principales donde pasa el aseo.

“Hay personas que viven a ocho o 10 cuadras y tienen que trasladarla allá. Y amén de ciudadanos que no tienen un trabajo fijo y la gente le da una colaboración o que le da un plato de comida y la gente acumula la basura allí”, dijo el vecino del sector Santa Rosa. Por su parte, Jeremy Cedeño, quien vive aproximadamente a 50 metros del puente, confirmó la precariedad del servicio en la recolección de desechos, asegurando que cuando pasan deben cubrir un gasto para que se lleven la basura.

Jeremy Cedeño

“Cuando viene el camión del aseo uno tiene que darles cualquier articulo o comida, no veo la lógica, ellos tienen un sueldo”, dijo la ciudadana.

Cedeño cuestionó que lanzar la basura a la canal afecta considerablemente a la comunidad. “Hay personas de la tercera edad alrededor que les afecta esas cosas, por eso no veo la lógica del porque el camión del aseo no pasa”, recalcó.

Ante la ausencia del camión de la basura por este sector de Maracay, hay muchos ciudadanos quienes se dedican a ser recolectores empíricos de basura, en la cual, acuden diariamente hacia Santa Rosa y piden una pequeña colaboración a los establecimientos comerciales o a los vecinos de esta comunidad para ayudarlos a salir de los desechos sólidos.

Este es el caso de Richard Celis, quien al no conseguir empleo por diversas razones, va de negocio en negocio ofreciendo su servicio y así colaborar con los habitantes a botar sus desperdicios.

Richard Celis

“No consigo trabajo como debería de ser, soy un carnicero desgüesador pero no encuentro laborar en esta área. Me encuentro por estos lados porque hay negocios que me dan un dólar o una colaboración y de eso es que yo vivo”, comentó Celis.

Para finalizar hizo un llamado a los habitantes de este sector que de no pasar el aseo, no dejen la basura en la calle. “Espere que lleguen o me pueden llamar a mi para ayudarlos con eso, o estén preparados para botarla cuando llegue el camión de la basura”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOHNNY GARCÍA (pasante)