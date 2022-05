Para reconstruir a Venezuela se debe hacer sobre valores

Durante un encuentro que se realizó en el municipio Girardot, Andrés Velásquez, miembro y líder de La Causa R, informó que junto a Alfredo Ramos han llevado a cabo una gira por todo el país denominada “Rompe La Burbuja”, con la cual esperan impulsar y sensibilizar sobre una propuesta política sobre la elección primaria presidencial.

En el encuentro participaron partidos políticos y sociedad civil



En este mismo orden de ideas, Andrés Velásquez indicó que además el objetivo de estos encuentros es fortalecer la unidad en todos los sentidos, “estamos llevando a debate con todos los ciudadanos de los distintos estados que estamos recorriendo sobre la agenda de lucha en Venezuela”.

Andrés Velásquez miembro y líder de La Causa R



Destacó que si en el país no se recupera la libertad y la democracia, entonces no se va a recuperar la capacidad de crecimiento económico, productividad, mejor calidad de vida, servicios públicos, entre otros, “no podemos pensar que quien destruyó al país se va a venir a ofrecer ahora como solución, y eso lo venimos conversando con la población, para así también esclarecer sobre la campaña que lleva el Gobierno Nacional de que Venezuela está bien y ya se arregló”.



A juicio de Velásquez, el país continúa sumergido en una tragedia, por lo que la gira fue denominada “Rompe La Burbuja”, “queremos dejar al descubierto y desmentir al Gobierno en relación de que Venezuela está bien, el país no está mejorando, no puede mejorar un país que se le va la luz 8 horas al día, sin gasolina, sin empleo, con salarios de 130 bolívares, cuando la canasta básica está en 1.900 bolívares, por ello queremos romper esa burbuja de mentira donde sólo se benefician los oligarcas de Maduro”.

Diversas autoridades encabezaron la actividad



Asimismo, el líder de La Causa R señaló que en la propuesta de las elecciones primarias, las mismas están abiertas para todo el que quiera participar, pero con algunas excepciones, “los que no tienen cabida son los vendidos a Maduro, los alacranes, los corruptos, los que duermen en la misma cama con Maduro y están vendiendo la idea de normalizar, yo no estoy de acuerdo con aquellos dirigentes políticos de oposición que dicen que nadie puede medir quien es aclarar o no, ya que según ellos todos son necesarios”.

Alfredo Ramos realizó una ponencia durante el evento



Finalmente, Velásquez indicó que si está pensando en cambiar el país, recomponer y reconstruir Venezuela, se debe hacer sobre valores, “la ética es un valor para nosotros, no está divorciada de la política y aquellos corruptos que vendieron su alma para robarse los partidos y asaltar el parlamento aquí no tienen cabida, ya que con ellos sería imposible pensar que vamos a reconstruir a Venezuela, el clamor de los ciudadanos es la unidad”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo