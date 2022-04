Calle Negro Primero del sector Valle Verde en total olvido por las autoridades

Habitantes de la calle Negro Primero en el sector Valle Verde de El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, denunciaron la dejadez y el abandono total por parte de las autoridades gubernamentales, asegurando que hacen caso omiso a las diversas problemáticas presentadas en el lugar donde reinan los botes de aguas blancas y las calles en mal estado.

Las aguas blancas decoran la calle Negro Primero

En este sentido, Ramiro Zambrano, vecino del sector, expresó que ha visto desfilar numerosas gestiones de alcaldes, ya sea de derecha o izquierda, pero ninguno se ha dado a la tarea de pasar por la calle Negro Primero y percatarse del abandono total en el que se encuentra, “se ha hecho, pero no se ha visto nada, la problemática de los huecos en estas calles tienen años, y no sólo aquí, todo el municipio está lleno de huecos, la luz que es muy importante últimamente ha estado fallando, pasamos horas sin electricidad y en el peor de los casos días”.

Asimismo, destacó que la zona no cuenta con lugares para el uso y la recreación de los lugareños, “el parquecito que se encuentra en la plaza, desde que tengo uso de razón siempre ha estado así, el mismo juego, el mismo columpio y no ha llegado nadie a decir vamos a cambiar el sistema, vamos a pensar en el futuro del pueblo, ese es el deber del alcalde, pero no piensan así”.

A su vez, instó a los entes gubernamentales a que visiten el lugar y verifiquen con sus propios ojos las diversas problemáticas que hay aquí, “son muchos problemas, el Internet es uno de los más graves, gracias a Dios nuestro municipio no ha sufrido tanto con la escasez del agua, pero si sufrimos con las calles en mal estado y con un sinfín de botes de aguas, ya sean servidas o blancas”, concluyó.

Por su parte, Juan Méndez mencionó que la quebrada en años anteriores en tiempos de lluvias ha causado varios deslaves y desgracias en la comunidad, por ello pidió a los organismos competentes a que le hagan una limpieza, porque ya se acercan las lluvias, “en mi casa nos afecta por la parte de atrás donde está el patio, en años anteriores, específicamente en el año 2016 falleció una muchacha por la calle Altamira, por un tapón que hubo en el puente, de ves en cuando nosotros limpiamos el monte, pero para el que está más adentro sí se necesita maquinaria”.

Para finalizar, Méndez pidió tanto al alcalde Brullerby Suárez como a la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, a que se aboquen y den pronta solución a las problemáticas que generan malestar entres los vecinos que habitan en la calle Negro Primero del sector Valle Verde de El Limón.

