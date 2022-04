La carne aumentó por falta de pasto

En los últimos días se ha observado en las diferentes carnicerías y mercados un incremento en el costo de la carne, por lo que Marcelino Fernández, presidente de la Asociación de Carniceros de Aragua, informó que esta tendencia alcista está justificada por la sequía que en estos momentos afecta los campos venezolanos.

“Además, a esto se le debe agregar las miles de hectáreas que han quemado producto de personas inescrupulosas, que han incendiado los campos, ocasionando que la producción de pasto desaparezca, entonces nos quedamos sin pasto y esto trae como consecuencia que los animales están muy flacos y los productores se cohíben de venderlos, esto hasta que se vuelvan a recuperar”, manifestó Fernández.

La carne aumentó



De igual forma, el presidente de la Asociación de Carniceros de Aragua indicó que es de gran importancia que la población maneje esta información y así se evita malos comentarios que perjudiquen al productor y afecten a los expendedores, aponeos a esta dinámica productiva.

Además, precisó que no se trata de que los productores no quieran vender a precios solidarios, es que también existen problemas en la distribución; “los ganados están flacos y hasta que estos no se recuperen falta como dos o tres meses, los dueños de fincas no van a iniciar el recorrido hasta los diferentes mataderos, es un problema que se está viviendo en el campo”.



Fernández indicó, que en algunos estados los ciclos de lluvias han variado, “esto ha pasado por ejemplo en Guárico o en el mismo sur de Aragua, de igual forma la quema se ha incrementado, son muchas hectáreas las que se han perdido y se debe crear conciencia en los ciudadanos”.



Por último, Marcelino Fernández señaló que esta es la peor época del año para los ganaderos, “ha habido mucha inconsciencia de parte de la sociedad, no se deben quemar los pastos ya que esto trae como consecuencia que el ganado no tenga que comer y se ponga flaco, además son pocos los productores que alimentan al ganado de alimentos concentrados, por eso se pide un llamado a la población y esta es la explicación por el incremento en el precio”.

