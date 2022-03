Ciudadanos piden atención en el centro de La Victoria

Ribenses y transeúntes de otras partes del eje Este del estado Aragua, denunciaron su descontento con respecto a los tropiezos al transitar por el centro de la ciudad de La Victoria.

Señalaron que el inconveniente más notorio es que los comerciantes interrumpen el paso por las aceras cada vez que les llega mercancía nueva, lo que los lleva a arriesgar su vida, ya que deben bajar de las caminerías y tomar las vías rápidas de las diferentes calles y avenidas.

En este sentido, quienes se consideran afectados comentaron sentirse contentos de que el municipio nuevamente comience a tener un buen desarrollo comercial, sin embargo, las medidas que están tomando los dueños y encargados de las tiendas, no son las más idóneas a la hora de cuidar a todos los que a diario transitan por las aceras.

“De verdad es bastante tedioso últimamente caminar por el centro de La Victoria, casi se ha convertido en una pequeña odisea y esto porque diariamente vez como llegan cargamentos de mercancía a los comercios y los mismos interrumpen con sus cargas el libre tránsito peatonal. No digo que no me alegro del auge económico que representa, tanto para los vendedores como para nosotros como consumidores, sin embargo están ocasionando un peligro que ni ellos y en ocasiones nosotros nos imaginamos. Un ejemplo es el que se vive en la avenida Francisco de Loreto, allí pasan carros a toda hora y nosotros cuando nos encontramos con las cajas debemos bajarnos de las aceras y arriesgarnos”, mencionó Viviana Campos.

El señor Carlos Monasterios agregó: “Yo el viernes iba pasando por una acera alta y me tuve que tirar porque era imposible caminar por la cantidad de bultos de productos que había. Soy de la tercera edad y estos tropiezos me afectan, porque mi estado ya no es el mismo de hace 20 años atrás, ese día por poco no me caigo y es lo menos que quiero, ni quieren los que andamos a pie. Necesitamos que las autoridades ejecuten planes para tratar de solucionar esto y de esa forma nosotros sentirnos más tranquilos, pues estamos viendo cambios positivos para el municipio”.

Por su parte, Rosangela Vásquez dijo: “Si existiera un cronograma de llegada, que la municipalidad tomara en cuenta esto, creo que La Victoria y el municipio se vería aún mejor organizado, no es que estamos reprochando, pero si queremos hacer ver a las autoridades las dificultades, para así buscar soluciones y ver un Ribas como siempre lo hemos querido y que poco a poco se ha ido mejorando”.

En resumidas cuentas, los ciudadanos hacen un llamado a los entes competentes para que se tomen cartas en el asunto en pro de fortalecer los buenos servicios que se prestan en esta parte del eje Este aragüeño. Al mismo tiempo extendieron la invitación a los comerciantes a tratar en la medida de lo posible de agilizar la llegada de su mercancía y así evitar problemas de causas mayores.

DANIEL MELLADO | elsiglo