Nuevo móvil de Lenovo tendrá más memoria RAM que tu ordenador

A pesar de no haberse presentado de forma oficial todavía, las filtraciones han descubierto al Lenovo Legion Y90 como el próximo móvil de Lenovo orientado al sector gaming. No obstante, lo más llamativo de este smartphone es su memoria RAM de 22 GB. Llega para convertirse en el smartphone con mayor cantidad de RAM jamás vista en este mercado. Ha logrado superar incluso al promedio de los ordenadores domésticos.

La encuesta publicada por Steam de forma mensual nos permite saber qué es lo que se estila entre los componentes de ordenadores gaming. Las gráficas indican una clara mejora entre las especificaciones promediadas de los jugadores que han participado en la encuesta. Según refleja el apartado "RAM del sistema" en los resultados, los 16 GB han logrado aumentar su popularidad entre los jugadores; estableciéndose así como el promedio general para una buena experiencia de juego en alta calidad.

El Legion Y90, sin embargo, ha logrado superar la cantidad usada por los competitivos jugadores de Steam. Contará con 22 GB de memoria RAM, y se dividen en 18 GB físicos y 4 GB virtuales. Si no sabes qué es la RAM virtual, consiste en "tomar prestado" espacio del almacenamiento interno que será tratado por el sistema como memoria RAM. Eso sí, solo cuando sea necesario… pero esa es la cuestión.

¿Es necesaria tanta memoria RAM en un móvil?

La respuesta a esta pregunta generalmente se engloba dentro de un ambiguo "depende". No todos los usuarios son iguales, y no todos utilizan su móvil para las mismas tareas. No obstante, hablando de forma objetiva, un móvil con 8 GB de memoria RAM difícilmente logra llegar a utilizarla en su totalidad. ¿Puede pasar? Por supuesto, pero, ¿qué tan seguido? Ni hablar de usar la totalidad de los 18 GB de memoria RAM. Por esto, resulta muy interesante ver que Lenovo ha incluido 4 GB de memoria RAM virtual para ser usada "en caso de emergencia" por el sistema. ¿Qué clase de emergencia puede llevar a un móvil a consumir 18 GB de RAM?

Lo cierto es que no lo sabemos. Probablemente se trate de otro móvil con características estratosféricas para dar más visibilidad a la marca con titulares como este. No obstante, estamos seguros de que más de un usuario en Internet logrará poner a prueba toda la fuerza de este Lenovo Legion Y90; ya sea con modificaciones en su sistema, con aplicaciones diseñadas para saturar las capacidades del móvil, o incluso probando sistemas operativos de escritorio en él.

¿Para el usuario del día a día? Esta claro que este móvil no va dirigido a ellos. ¿Qué hay de los gamers móviles? Probablemente tampoco encontrarán mucha diferencia en rendimiento entre este móvil y cualquier otro de gama alta. No obstante, si te llama la atención el Lenovo Legion Y90, adelante. No solo su memoria RAM es sorprendente.

Posibles características del Lenovo Legion Y90

El Lenovo Legion Y90 cuenta con especificaciones técnicas de alto nivel. El dispositivo llega con 22 GB de memoria RAM, como ya comentamos; además, la impresionante cantidad de 640 GB de almacenamiento interno.

El móvil cuenta con una pantalla de 6,92 pulgadas de diagonal con tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 144 Hz, un número bastante mayor a lo acostumbrado en otros móviles. Todo esto se encuentra potenciado por un procesador Snapdragon 8 Gen 1, y estará alimentado por una batería de 5.600 mAh con carga rápida de hasta 68 W.

Tendremos que esperar a que Lenovo anuncie de forma oficial su nuevo móvil, pero hasta ahora el Legion Y90 apunta a convertirse en uno de los smartphones más poderosos del mundo, al menos por los números que promete.

elsiglo, con información de Hipertextual

