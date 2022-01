Hace varios meses los vecinos de la urbanización Las Acacias del municipio Girardot denunciaron el desbordamiento de las aguas residuales, en dicha oportunidad una comisión de la Alcaldía de dirigió al lugar y dieron inicio a los trabajos de reparación de la tubería que se encontraba fracturada.

Loading...

Sin embargo, los vecinos de la zona denunciaron la situación, indicando que dichos trabajos no se realizaron de la forma adecuada y con el paso de los días el suelo ha ido cediendo y el sistema de aguas residuales se encuentra colapsado nuevamente.

En este sentido, Clara Páez destacó que los trabajos se realizaron específicamente en las veredas 25, 26 y 27, "ellos terminaron el trabajo, pero los tubos cedieron nuevamente y la tierra se fue abajo, esto ocasionó que la boca de visita quedara totalmente descubierta, además estamos invadidos por rabipelados, estos están en todas las casas y nos da miedo, ya que no sabemos si esos animales tienen mal de rabia".

Asimismo, Páez indicó que en la zona de Las Ballenitas también se está presentando un hundimiento, "esto es peligroso ya que pueden caer tanto personas como vehículos y a esto se le suma que hay personas inescrupulosas que están echando escombros y basura, imagínese, con el colapso de las aguas negras y llega a llover entonces vamos a tener aguas residuales por todas las calles".

SIN SERVICIO DE INTERNET

Los vecinos de Las Acacias denunciaron además que continúan sin el servicio de Internet ni telefonía, lo que los mantiene prácticamente incomunicados y además deben continuar cancelando el servicio.

Al respecto, José Gregorio Pérez mencionó que en una zona recibieron una respuesta, pero el resto de la comunidad se mantiene incomunicada, "tenemos los reportes, hemos notificado la situación y nadie nos da una solución, en ocasiones hemos tenido que pagar para que nos coloquen el servicio nuevamente, pero eso no dura nada".

Mencionó que en la zona residen muchas personas mayores que merecen tener una solución, "no podemos continuar así y además tenemos que cancelar el servicio mensual para que no lo corten, esta situación no es justa y necesitamos una solución rápido".

Por último, Javier Gamboa indicó que si el trabajo que la empresa de comunicación del estado es unir a las familias, entonces porqué ellos llevan tanto tiempo sin el servicio, "queremos una solución y respuesta rápida, vienen a algunas casas y a otras no y mientras tanto la comunidad está incomunicada".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...