Los habitantes del municipio Costa de Oro, en el estado Aragua, manifestaron que en la actualidad parece que viven bajo el mando de "un imperio egoísta", ya que están conviviendo de cerca con la desidia, debido a los pésimos servicios públicos con los que cuentan en la actualidad.

En este sentido, los afectados explicaron que las numerosas familias que allí residen nunca han logrado disfrutar de los servicios públicos primordiales, ya que deben padecer las mil y un situaciones para poder contar con servicio de aseo urbano, limpieza, recolección de basura, jornadas de desmalezamiento y por si fuera poco un destello de alumbrado público.

Con respecto al tema, Gregorio Martínez comentó: "De verdad que aquí en este municipio desde siempre la hemos pasado bastante mal, porque no contamos con unos servicios de calidad. Estamos en pleno mes de diciembre y recibiendo turistas y los debemos recibir entre botes de basura, fallas en el sistema eléctrico y demás. Da pesar, pero es a lo que estamos sometidos a vivir".

De acuerdo con lo expresado por Martínez, la señora Virginia Díaz agregó: "Estos inconvenientes que estamos presentando aquí, no sólo nos afectan a nosotros, sino también a los turistas, que no solamente se encuentran con una cara del municipio dañada, sino que además con una vía deteriorada y en ocasiones hasta sin luz o con basura en las esquinas. Eso lo que nos trae es perdidas a nosotros, porque nos dejan de tomar como opción de distracción".

Por su parte, Pedro Tovar dijo: "Yo como comerciante y residente, de verdad me veo bastante afectado por el olvido de las autoridades, ya no puedo ofrecer la posada donde trabajo, porque hay veces que no tenemos luz o hay una sola fase y los que no contamos con plantas eléctricas, nos debemos conformar, es por eso que hago un llamado a los entes competentes a que nos ayuden a solucionar, para así poder nosotros prestar un mejor servicio".

Para finalizar, quienes se consideran afectados hicieron un llamado a las autoridades para que tomen sus denuncias en cuenta y de esa forman solucionen las dificultades que están presentando, a fin de elevar su nivel de vida y de ingresos, tomando en cuenta que son un sitio turístico por excelencia del estado Aragua.

Los vertederos a cielo abierto son un factor denominador.

DANIEL MELLADO | elsiglo

