Sigue en mal estado la entrada de la zona industrial Santa Rosalía

Por más de 20 años ha estado en muy malas condiciones la entrada de la zona industrial Santa Rosalía, ubicada en el municipio Sucre, por lo que vecinos del sector, trabajadores y conductores de esta zona productiva exigen nuevamente el arreglo de la vía.

Los conductores, tanto de gandolas como de vehículos particulares, usan solamente uno de los dos canales para evitar dañar sus vehículos.

En este contexto, Magali Albornó, quien tiene un puesto de venta de café y galletas, aseguró que ya son muchos los años que estas calles están así, especialmente el canal derecho.

"Más bien las gandolas tienen que meterse donde están los carros, porque la de allá no sirve para nada. Entonces estamos esperando para ver si no las arreglan", comentó.

Albornó agregó que están cansados de denunciar y nadie resuelve; "vienen los alcaldes y los gobiernos y nada, solo se dedican a la pura plaza. Cambian de Gobierno, desbaratan la plaza y vuelven a arreglarla, pero aquí nada que ver", comentó.

Por su parte, Marielena Guarino argumentó que esta situación está así, pues al parecer, el gobierno local estima que la solución depende de las empresas que hacen vida en la zona industrial. "Pero ellos pagan sus impuestos y no deberían, y además tenemos las asfaltadora del gobierno", añadió.

Guarino comentó que se usa solo una vía; "ya son 20 años que han pasado desde que se hizo esta denuncia y nada que vienen a arreglarla".

La vecina agregó que a pesar de que no tiene carro, escucha los comentarios de los transeúntes y choferes, "a más de uno se le han explotado los cauchos, las gandolas, ni hablar".

Igualmente, Irama Jaime argumentó que el mal estado de la carretera es la principal razón por la cual sus hijos no vienen a visitarla. "Esas calles siempre han estado así malas, mis familiares no han podido venir a visitarme porque los cauchos se dañan, eso no hay quien lo arregle, yo no sé que pasa".

Por esta razón, Jaime se une al llamado en común que hacen todas las personas que viven y transitan diariamente la entrada de la zona industrial Santa Rosalía de Cagua, "que vengan a arreglar estas calles, tanta gente en gandola que pasan y todavía no hacen nada, que vengan rápido a arreglarlas".

LINO HIDALGO | elsiglo

