El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) incluyó a Cuba en la lista de países autorizados para establecer operaciones aéreas con Venezuela.

Foto: Referencial

En un comunicado, el ente informó que las restricciones para los vuelos comerciales internacionales se mantendrán hasta el próximo 18 de enero de 2022; como medida para evitar la propagación del covid-19 en el país.

«Continúan las restricciones de las operaciones de la aviación comercial; la aviación general y privada desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela», señaló la misiva.

#Comunicado || El #INAC, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM N° C1313/21 y A0523/21. pic.twitter.com/MYovx7fer5 — Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) December 19, 2021

INAC y los vuelos en pandemia

Sin embargo, un grupo de países aliados al gobierno del Nicolás Maduro están habilitados para operar vuelos desde y hacia Venezuela: Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Rusia, Bolivia, y ahora Cuba.

El INAC instó a las operadores aéreos y agencias de viajes a no comercializar boletos en rutas distintas aprobadas por el Ejecutivo nacional; un llamado que extendieron a las personas, a quienes piden no adquirir pasajes en destinos que no estén incluidos en la lista.

El mes pasado el INAC autorizó a la aerolínea Air Europa a operar cuatro vuelos especiales en la ruta Caracas-Madrid, que se realizarían entre el 15 y 21 de noviembre, otro entre el 6 y 12 de diciembre; y el 27 de diciembre y 2 de enero, así como otro vuelo no regular entre el 17 y 23 de enero de 2022.

EFE

