Esmely Hostia Márquez fue condenado en un juicio oral a una pena de 29 meses y ocho días de prisión, con una multa de 28 millones de pesos, por haberle causado la muerte a una perra que se encontraba en estado de gestación.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre de 2018. Aquel día, el hombre dedicado a la venta de pescado atacó con un cuchillo a una canina. Con el acto llegó al extremo de sacarle los cachorros que llevaba en su vientre y sus órganos.

La brutal agresión fue presenciada por testigos que no dudaron en denunciar a Hostia Márquez, conocido como 'El Carnicero'.

Este caso de maltrato animal generó indignación en Santa Marta, especialmente entre los integrantes de fundaciones animalistas, quienes protestaron en la Fiscalía exigiendo una sanción ejemplar al responsable.

Si bien Esmely Hostia Márquez recuperó su libertad, el proceso judicial en su contra siguió su curso.

Los animales me atacaron. Me disculpo con la comunidad si se me pasó la mano.

El condenado es nacido en Guamal, Magdalena, y tiene 48 años. Recientemente, hizo una grabación en la que pidió disculpas por su comportamiento.

"Los animales me atacaron. Me disculpo con la comunidad si se me pasó la mano. Y quiero que me perdonen", expresó.

Adriana Pabón, vocera de la red de veeduría de bienestar animal de Santa Marta, celebró esta decisión judicial y consideró que servirá como precedente para casos similares que están hay vigentes en la ciudad.

"El hecho de que la justicia haya actuado permitirá que se disminuyan los ataques a los animales indefensos. En Santa Marta los ataques a perros y gatos callejeros son una constante. Eso no puede permitirse de ninguna manera", manifestó Adriana Pabón.

