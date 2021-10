Habitantes de La Coromoto viven entre basura y oscuridad

Las calles del sector La Coromoto en el municipio Girardot, se encuentran abarrotadas de bolsas con desperdicios y desechos sólidos, que los residentes acumulan por la carencia del servicio de aseo urbano.

Los vecinos destacaron que el aseo urbano no pasa desde hace aproximadamente 20 días, obligándolos a depositar las bolsas en las esquinas y en medio de la vía.

Así lo dio a conocer Brigitte González, quien señaló, "la basura se acumula en las calles de la comunidad porque el camión que presta el servicio pasa cada 15 o 20 días, nosotros nos vemos en la obligación de sacar las bolsas porque no podemos mantener los desperdicios en las casas por casi un mes".

Por su parte, Luisa de Silva indicó, "ya tenemos 16 días que no vemos por estos lados el camión del aseo, en todas las calles de La Coromoto hay montones de basura, no tenemos de otra que sacarlas, es por ello que se acumula".

Entre tanto, Juana Molina resaltó, "aquí se determinó que el aseo iba a tener una ruta por el sector los días martes, pero eso no se cumple,ya no pasa el camión y las bolsas se acumulan en las esquinas de las calles".

LA OSCURIDAD DE LA CALLE TRAE INSEGURIDAD

Otro de los problemas que aqueja a los vecinos de La Coromoto es la ausencia del alumbrado público, trayendo como consecuencia la visita de personas extrañas y amigos de lo ajeno.

Con respecto a la situación, Asdrúbal Romero destacó, "la basura no es sólo el problema que hay en la comunidad, sino también la oscuridad en la que vivimos, ningún poste del alumbrado público funciona, eso da es miedo salir de noche".

Por su parte, Juan Sánchez resaltó, "no hay un poste que alumbre, ya a partir de las 6:30 de la tarde hay que recogerse porque pasan muchas personas desconocidas en carros o motos buscando a quien embromar, ya hay reportes acerca de personas que han sido víctima de robos, eso lo trae la oscuridad".

Entre los rosarios de problemas que tienen los habitantes de La Coromoto, se suma la carencia del agua potable, destacaron que el vital líquido en raras ocasiones sale por los grifos y cuando llega es de color amarillento y con tierra.

Por tal motivo, los vecinos piden al alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales, a que se apersone a la comunidad y constate la realidad en que conviven día a día y busque conjuntamente con los habitantes las soluciones de los problemas planteados.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

