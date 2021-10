Vecinos de Piñonal desesperados por falla en un transformador

Vecinos de la comunidad de Piñonal, ubicada en la ciudad de Maracay del municipio Girardot, denunciaron que desde diciembre del año pasado, uno de los transformadores del sector se encuentra colapsado, por lo que solicitaron una pronta solución del mismo.

Destacaron que debido a este problema sufren constantes apagones, específicamente en la calle Julio Morales Lara, por lo que viven en constante zozobra.

En este sentido, Naty González precisó que es necesario que las autoridades competentes supervisen el problema, "hemos colocado múltiples denuncias y hasta la fecha nadie nos ha dado una respuesta, los únicos que nos visitaron fue el equipo de Monitor de Fuerza Vecinal, quienes constataron el calvario que estamos viviendo".

De igual forma, González indicó que no contar con el sistema eléctrico de forma constante es una situación que los afecta, "si en las viviendas no tienen gas, entonces realizan sus alimentos con una cocina eléctrica, y si no tenemos energía, cómo esas personas y su familia se alimentan".

Por su parte, Freddy Gainza precisó que además las calles de la zona se encuentran en muy mal estado, "necesitamos un plan de asfaltado, todas están llenas de huecos, cuando no es un problema es otro".

Por último, Julio Sánchez, candidato a la Alcaldía de Girardot por el partido Fuerza Vecinal, manifestó que más de 50 familias de la comunidad cuentan con el servicio eléctrico de baja intensidad, "hacemos un llamado a Corpoelec a los fines de que atiendan la situación urgente, los vecinos nos aseguraron que desde el mes de enero están enviando cartas y las autoridades hacen caso omiso".

