Vacunadas 50 personas encamadas en eje La Morita-Farinachi

Alrededor de 50 abuelos que permanecen en camas en sus hogares por problemas de salud, recibieron la primera o segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 colocadas por el personal de primera línea de la Dirección Municipal de Salud.

Loading...

Este despliegue se realizó mediante el plan Mariño te Abraza Casa a Casa, apuntalado por la alcaldesa Joana Sánchez, de la mano de las tutorías territoriales de la política de autogobierno comunal "Yo Defiendo Haciendo", militancia del Psuv y Poder Popular organizado.

Francisco Garrido, jefe de la comunidad Esteban Liendo, sector Santiago Mariño, parroquia Samán de Güere, comentó QUE "esta jornada de vacunación masiva nos permitió atender y saldar deuda con el 20% de nuestros vecinos encamados, que se encontraban rezagados con su esquema, por lo que estamos felices de sumarnos a fortalecer este arduo trabajo y cumplirle a nuestra gente".



Por su parte, Enrique Zacarías, tutor político territorial del plan de autogobierno comunal "Yo Defiendo Haciendo", Eje Morita-Farinachi, destacó que "nuevamente el despliegue pone de manifiesto el acceso gratuito a los servicios médicos y los esfuerzos del Ejecutivo local en respuesta oportuna al mandato emitido por el jefe de Estado Nicolás Maduro de vacunar a la población más vulnerable".

"De manera satisfactoria y responsablemente podemos decir que atendimos en dos fases a tres mil 600 familias que hacen vida en las doce comunidades del punto y círculo del sector Esteban Liendo con este operativo de salud enmarcado en el plan municipal Mariño te Abraza Casa a Casa", añadió.

LOS VACUNADOS

"Me siento muy contenta por recibir este beneficio de inmunización anticovid-19 desde la comodidad de mi hogar; gracias a Dios me siento bien, no me dolió nadita", dijo Mercedes Salgado, de 75 años de edad.

"Mi más infinito agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, a la alcaldesa Joana Sánchez y a todo su equipo de gobierno local por habernos tomado en cuenta, protegernos de este fatal virus y garantizarnos una sana y mejor vida", dijo por su parte, Octavio Fernández, de 85 años de edad.

ELSIGLO

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...