Piden atención para cancha El Bosque en La Victoria

Los habitantes y transeúntes del sector 5 de Las Mercedes, denunciaron que la cancha deportiva que se encuentra ubicada en la calle 7, específicamente en la zona de El Bosque, se encuentra en total abandono pese a todos los llamados de atención que han realizado, por lo que solicitaron acondicionamiento de las instalaciones.

Y es que a través de una visita realizada a la zona deportiva, se pudo observar que la maleza y la basura están tomándola casi por completo, sin contar que no cuenta con iluminación y cercas en buen estado, lo que vuelve imposible adentrarse al mismo, por lo menos a realizar una pequeña limpieza.



En este sentido, quienes se consideran afectados informaron que anteriormente la cancha era utilizada por ellos y vecinos de sitios cercanos, para practicar diferentes deportes, como futbolito, baloncesto e inclusive como centro de patinaje, pero debido a las deplorables condiciones en las que se encuentra y la pandemia por el Covid-19 no han podido llevar acabo más actividades.



Con respecto al tema, Ana Miranda manifestó que en la actualidad el lugar sólo sirve como refugio para algunas personas de la calle, así como de guarida para los delincuentes.



"En esa cancha se la pasan sujetos que lo que hacen es crear miedo en la comunidad. Necesitamos que se reacondicione la zona, no sólo para nuestro disfrute cuando pase el Coronavirus o haya flexibilización, sino también para la tranquilidad de residentes y transeúntes, que tanto lo necesitamos de verdad", dijo Miranda.



De la misma forma, Carlos Perdomo agregó: "Requerimos del lugar desde siempre, puesto que sirve para la distracción de nuestros muchachos, no pedimos que todo se haga de gratis, porque nosotros también podemos colaborar, pero si ameritamos el apoyo de las autoridades, pues no contamos con los implementos necesarios, ni con los recursos. He visto que han estado rescatando diversos lugares de la ciudad, pero de este se han olvidado y eso que pasan por aquí para llevar agua una vez a la cuaresma".



Ante este panorama, los denunciantes hacen un llamado a la municipalidad, para que preste atención a este inconveniente que no les permite vivir en tranquilidad, ni muchos menos brindarles un lugar de esparcimiento a los niños y jóvenes de la zona.



"De nuevo hacemos un llamado de urgencia a la gente de mantenimiento de la Alcaldía para que se acerquen a El Bosque y vean lo que estamos pasando. Asimismo, extendemos el llamado a los candidatos a alcalde y concejales a que también se acerquen y hagan propaganda con hechos y no sólo palabras", puntualizó Beatriz Martínez.



DANIEL MELLADO | elsiglo

