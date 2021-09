Jornada de vacunación se llevó con total normalidad

Luego de algunas controversias y desorientaciones por parte de los ciudadanos en las colas de los centros de vacunación en el municipio Girardot y Mario Briceño Iragorry, la ciudadanía se ha ido acoplando a la organización e implementación del cronograma establecido.

En la sede del Coliseo El limón de la jurisdicción de Mario Briceño, las personas del sector se fueron organizando en una cola, que fue atendida por el personal de salud a partir de las 8:00 de la mañana.

De manera organizada, pese a algunas escaramuzas propias de confusiones por parte de los asistentes, los trabajadores del centro de vacunación agruparon a las personas en colas de adultos mayores y discapacitados, permitiendo la entrada en bloque de 100 personas para su respectiva inoculación de la Spunitk V en su segunda dosis.

Por otra parte, en el centro destinado para el municipio Girardot con sede en el Instituto Regional de Deporte Aragua, las personas entraron a partir de la 7:30 de la mañana, atendieron a un aproximado de 4 mil personas.

HAY MÁS ORGANIZACIÓN

Entre tanto, las personas asistentes al IRDA destacaron que el personal que se encuentra en dicho centro de vacunación, empezaron a atender a primera hora de la mañana, de manera de organizar y recoger las cédulas y tarjetas de vacunación.

Así lo dio a conocer Reina de Martínez, quien dijo, "a pesar que empezó un poco lento, mejoró grandemente, avanzamos bastante, llegué a la cola a las 5:00 de la mañana y ya estoy a la espera para el siguiente lote".

Por otra parte, Richard Molina señaló, "hay bastante personas, tomando en cuenta que en Girardot este es el único centro para la colocación de la segunda dosis de la vacuna rusa, estoy desde las 4:00 de la mañana, sin embargo, con el transcurrir de la mañana ya se ve más organización, vamos a ingresar 100 personas".

Sin embargo, aún quedan personas que no están bien informadas en cuanto al cronograma y la fecha que le corresponde la inyección, aseverando no poder tener accesibilidad a las redes sociales o tener teléfonos inteligentes.

Tal es el caso de Arelis Morillo, quien comentó, "yo no tengo teléfono inteligente ni acceso a redes sociales, es por eso que no sé acerca del cronograma, a mi me toca el día martes, pero por desconocimiento me acerqué a averiguar; y me dejaron con la palabra en la boca".

En este sentido, la máxima autoridad de la salud de Aragua, Juan Dávila, informó en días pasados el cronograma de vacunación, poniendo a la disposición las redes sociales gubernamentales tanto nacional como estadal.

Sin embargo, los aragüeños piden una campaña de masificación de la información a través de los medios de comunicación, para que el mensaje llegue a aquellas personas adultas mayores que no tienen acceso a la tecnología.

Los enlaces de información oficial son los siguientes: @juan_davila01 en Twitter; e Instagram, Aragua.gob.ve.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

