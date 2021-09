La ya acostumbrada semana de menos relajamiento en el casco central de la ciudad, ha pasado de manera normal, con los acostumbrados cierres de algunos locales no priorizados y la presencia activa de los funcionarios de la Policía Municipal de Girardot.

En este sentido, las personas ya se amoldaron a los horarios de los comercios que están autorizados para trabajar durante la semana radical, y por ende hacen sus diligencias más temprano antes del cierre de los mismos.

Por otra parte, en la avenida Bolívar los funcionarios de la Policía Municipal de Girardot se encargan de controlar el tránsito vehicular, las paradas de los buses, y la colocación de conos de seguridad en los corredores viales.

HAY QUE TOMAR MEDIDAS EN CUALQUIERA DE LAS SEMANAS

Las personas que se encontraban en el centro de Maracay resaltaron que en la mayoría de los locales comerciales obedecen las medidas de bioseguridad, no obstante, aseveraron que el cuidado personalizado es la mejor manera de prevenir el contagio.

En este sentido, Edgar Cumaná señaló, "nosotros mismos debemos acatar las medidas de seguridad, quién más que nosotros mismos tenemos que cuidarnos, además no todos los negocios cumplen con las normativas, hay donde se pasa sin ninguna prevención, el virus existe".

Por otro lado, Mari Silvestre indicó, "nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una situación, no es necesario que sea radical o no, debemos cuidarnos porque no hay una familia que no haya tenido experiencia con referencia al virus, por eso tenemos que manejar nosotros mismos nuestra protección; en algunos locales comerciales si hay quienes tienen mucho cuidado para entrar a los mismos".

Entre tanto, Juan González comentó, "es una situación incómoda para el comercio en trabajar en radical o flexible, hay unas circunstancias económicas que no permiten quedarse en casa, es por ello que el movimiento es casi igual al de las flexibles".

De igual manera, González acotó, "la consigna es cuidarse uno mismo sin esperar que otro lo haga por ti, es una conducta de conciencia, al entrar al centro comercial, a un supermercado, entre otros de asistencia masiva".

JOSÉ CARPIO G.

