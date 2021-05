Se necesitan siete salarios mínimos para comprar unos zapatos deportivos

Comprar un par de zapatos deportivos se ha hecho cuesta arriba para los venezolanos, porque hasta los más "económicos" tienen un valor que "cuesta un ojo de la cara", expresión que hace recordar al navegador español Diego de Almagro.

Hasta siete sueldos mínimos deben destinar los compradores para llevarse unas "gomas" nuevas de 20$ y "completar con la caleta", si se toma en consideración la tasa del dólar del BCV hasta la tarde del viernes pasado (Bs. 2.966.678,96).

En algunas zapaterías del centro de Maracay se observan en las vidrieras deportivos entre 10 y 20 dólares, que en apreciación de vendedores y compradores son "imitaciones de las imitaciones" o más coloquial "chimbos, colombianos, chinos o plásticos".

Juan José es un muchacho que recién acaba de cumplir 18 años; se encontraba en una zapatería del CC El Edison de Maracay, buscando un par de zapatos deportivos. "No creo poder comprar unos originales de marca, que realmente son los que quiero, porque están como en 250 dólares. Me vengo para el centro, porque puedo conseguir alguna oferta de 30 a 50$, no serán unos originales, pero si de calidad triple A. He trabajado para ello y mi familia me ha ayudado, aunque sea unos tenis de 20 lechugas me compraré", apuntó el joven.

Entender el significado de la calidad Triple A, es referirse a la imitación de una marca, que de acuerdo a la definición de los vendedores, es "una copia 99.9% igual a la original", porcentaje que manejan en sus improvisadas publicidades para captar la atención de los clientes.

"Las imitaciones son los más buscados, pero hay algunos AAA que pueden salir muy buenos, claro, la mayoría de esa calidad tiene un valor desde los 25 a 50 y 60 dólares", explicó el vendedor Antonio Escalona.

-Por supuesto, tratamos de ofrecer calidad para salir todos contentos, los propietarios, los compradores y nosotros los vendedores, por ello tratamos de ganar el interés de los clientes con un buen discurso, pero por supuesto, los precios son el gancho - destacó Escalona.

Zapatos para hacer ejercicios de marcas reconocidas pueden ir entre 30, 40 y 60 dólares, dijo Wladimir Vargas, vendedor de una zapatería, explicando que no son de categoría "originales".

"Lamentablemente la situación económica del país han causado una caída de más del 50% en la ventas generales, estamos claros, que no es fácil para un padre de familia o madre comprar en estos momentos un par de tenis, eso lo entendemos, pero nosotros vivimos de esto, por ello tratamos de ofrecer precios accesibles", indicó.

Vargas mencionó que en muchas ocasiones se ajustan a la realidad económica de los compradores, por lo que venden zapatos económicos.

"En estos momentos está la moda el salir a caminar y correr, y las personas, jóvenes y adultos buscan muchos los deportivos. Entonces adecuamos nuestros discursos para ganar a los clientes. Muchas veces nos regatean y al final todos cedemos. Quisiéramos vender mucho más barato, pero hay que pagar alquiler, servicios, comida y también nosotros estamos ahorcados", acotó el vendedor.

Daniel Sandoval es un encargado de una tienda donde venden calzado deportivo y zapatillas en el CC Ríos. El hombre con pesar dijo, "en lo que va de esta semana flexible (jueves) se han vendido 2 pares de zapatos y corresponde a la oferta que tenemos en el negocio, es decir, 2x15$. No está fácil la cosa, eso lo sabemos, el poder adquisitivo de los venezolanos es devorado por la hiperinflación, por ello cuesta tanto vender y comprar".

Sandoval enfatizó que ha sido testigo como algunas tiendas y amigos se han ido a la quiebra por esta situación. "Esto no está arropando a todos, no es solamente la clientela quienes se ven afectados, nosotros también como vendedores", acotó.

"Es nuestro puesto tenemos zapatos deportivos muy económicos, desde tallas para niños, jóvenes y adultos, para ambos sexos. También para las damas ofrecemos sandalias casuales, con precios que varían desde 10 y 20 dólares, todo depende del modelo. Para hacer una idea, una sandalia sencilla en enero costaba 10$ y la venta era buena cada semana flexible, hoy, en este mes de mayo, tiene prácticamente el mismo costo en divisas y se hace difícil vender", explicó.

HBRI. | elsiglo

