Pensionados aseguran que el sueldo no les alcanza ni para comer

Magia hacen las personas de la tercera edad para cubrir sus gastos de comida, ropa y medicinas con el pago de su pensión, que a su juicio no les alcanza, por lo que se han visto en la necesidad de buscar un trabajo que les permita completar para pagar sus deudas. Otros abuelos optan por recurrir a sus familiares más cercanos para que los ayuden a comprar comida y medicinas la mayoría de las veces.En un sondeo realizado entre los abuelos maracayeros, los mismos opinaron que no les alcanza. "El dinero no rinde y así hayan aumentado la pensión tenemos que buscar alternativas para comer sobre todo, porque es lo único que alcanza", expresó Luis Roe.Roe señaló que tiene una discapacidad en la pierna izquierda, pero eso no es impedimento para que se rebusque ayudando a los choferes de transporte público frente al Mercado Libre."Son pocas las veces que voy al banco, pues no puedo aguantar mucho tiempo de pie, por eso uso la tarjeta de débito para comprar mis cosas y mis hijos que me ayudan y me depositan, porque para el efectivo que dan en los bancos no alcanza".Mientras que José Briceño indicó que el dinero no alcanza si no para medio comer y con el aumento de la pensión es muy poco, hay que pedir ayuda a los familiares para completar la comida."Para poder comer le pido ayuda a mis hijos, pues entre la pensión y el bono de guerra económica no me alcanza para la comida del mes, por eso recurro a mis hijos y otros familiares para que me ayuden. Definitivamente la pensión no alcanza y antes de ir al banco lo pienso muy bien, a menos que estén dando suficiente dinero como esta semana y valga la pena ir, del resto uso la tarjeta de débito".Finalmente, Samuel Salcedo afirmó, "ni para comprar un kilo de queso, que ya cuesta 7 millones y con qué compramos la harina, la pasta, las pastillas de la tensión. Ayer fui al banco y no tenía nada disponible, con razón no me pasaba la tarjeta cuando fui a comprar el pan, a veces me ayudan las personas que acuden a la iglesia evangélica y nos dejan comida, y a la buena de Dios y a la de mis hijos puedo comer".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

