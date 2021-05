Palo Negro se sumó al júbilo por la beatificación

Cumpliendo con las debidas normas de bioseguridad y con el uso responsable del tapabocas, el pueblo palonegrense se sumó al júbilo por la beatificación de José Gregorio Hernández y siguió en vivo la ceremonia a través de una pantalla gigante instalada por orientaciones del Alcalde Régulo La Cruz en la Casa de la Cultura "Paul Rivas" con el propósito de que propios y visitantes disfrutaran de la actividad que llena de fe y esperanza a todo el pueblo.

Para Josefina Contreras, católica de nacimiento, hoy se cumple con el venerable médico del pueblo venezolano. "Estoy muy feliz porque hoy la iglesia honra una deuda que tenía con el pueblo venezolano y con el Dr. José Gregorio Hernández, pasaron 74 años para que se pudiera realizar esta beatificación, que nos llena de fe y esperanza a todos los Palonegrenses y a todo el pueblo venezolano. Gracias a la Alcaldía por disponer de todos los medios para poder haber disfrutado de la ceremonia, te pido Beato José Gregorio Hernández por la salud del mundo, con tu infinita misericordia acaba con esta pandemia que se ha llevado tantas vidas", expresó.

Por su parte, Maximiliano Pérez, residente de Palo Negro, dijo que la beatificación del venerable es una muestra de que Dios está con Palo Negro, Aragua y Venezuela. "Sin duda alguna Dios está con nosotros, se nos hizo el milagro y hoy se realizó su beatificación, el Doctor José Gregorio Hernández ha sido responsables de muchos milagros y es muy significativo que el Vaticano a través del Papa Francisco hoy se le dé el puesto que merece. Gracias al Alcalde por instalar esta pantalla que nos permitió observar la ceremonia que nos llenó de emoción, fe y esperanza".

Finalmente, Marisela Mijares, residente de Santa Ana, aseguró que el beato José Gregorio Hernández sanará del Covid-19 a todo el pueblo de Venezuela. "Estoy muy segura que con la fe que le tiene el pueblo venezolano, nuestro santo intercederá para erradicar a la pandemia de nuestro suelo y de todo el mundo. Él fue una persona muy sabia y esa sabiduría nos ayudará desde lo alto. Estaba escuchando la transmisión por radio Positiva 92.7 FM, pero me tocó salir y me encontré con la pantalla gigante en la plaza y aquí me quedé, gracias a la alcaldía por apoyarnos por los diversos medios".

