Aragüeños acompañaron beatificación de JGH

Devotos de José Gregorio Hernández en el estado Aragua, acompañaron desde el Teatro de la Ópera de Maracay - vía transmisión- la beatificación del médico de los pobres, como es conocido en la religiosidad venezolana.

En este sentido, Sustacha Gorka, quien asistió a la actividad, manifestó que desde hace mucho tiempo es devoto de José Gregorio Hernández, por lo que en esta oportunidad le pedirá por el bienestar del mundo, "es esta oportunidad mis plegarias serán porque elimine el Covid-19 y por supuesto, que ayude a recuperar a todas las personas que están padeciendo a causa de esta enfermedad".

De igual forma, Mireya Vielma, comentó que le atribuye a José Gregorio Hernández el milagro de que su hijo no haya perdido la visión tras sufrir, a los cuatro años de edad, un accidente; "a mi hijo le cayó un químico en los ojos y yo me aferré a él para que no perdiera la vista... Cuando le quitaron el vendaje a mi hijo, poco a poco fue recuperando la visión... Yo fui a pagar promesa junto a mi pequeño hijo en Isnotú. Actualmente mi hijo tiene 23 años", rememoró. Vielma dijo sentirse muy contenta por la beatificación del venerable, al tiempo que comentó que siempre le pide por la salud del mundo, "para que esta pandemia se aplaque un poco y sobre todo, para que la gente tome conciencia y se cuide", afirmó.

Una vez culminado el acto de beatificación que se desarrolló desde la Iglesia San Juan Bautista del colegio La Salle en Caracas, en honor Siervo de Dios, un trabajador del TOM, recorrió las calles de Maracay para repartir tapabocas y estampillas, "este es un homenaje que le hacemos los trabajadores del TOM al Beato del Pueblo", refirió.

Vale recordar que En junio de 2019, El Vaticano aprobó la beatificación del médico de los pobres por el milagro concedido a la niña Yaxury Solórzano, atribuido al Dr. José Gregorio Hernández, quien es el cuarto beato venezolano.

