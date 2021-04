Desde tempranas horas de la mañana, los menores de edad y sus respectivos representantes llegan al Servicio Administrativo de Migración y Extranjería del estado Aragua, para proceder a realizar los trámites legales de identificación.

Se pudo conocer a través de las declaraciones de los padres que se encuentran en las afueras del Saime, que las diligencias para sacar la cédula a sus representados comienzan desde la madrugada.

Con respecto al tema, Yorman Gutiérrez relató: "Estoy desde las 5:00 de la mañana en los trámites para sacarle la cédula a mi hija, nosotros debemos esperar afuera y ellos hacen todo lo demás dentro de la institución, hay que madrugar para salir temprano de la cola".

Por su parte, Jean Carlos Da Silva comentó: "De mi parte, ya yo he madrugado dos veces, el mes pasado vine a sacarle la cédula a dos de mis chamos; esta vez a otros, estoy en las instalaciones desde las 2:00 de la mañana y me tocó el número 15, es decir hay personas que posiblemente durmieron aquí".

De esta manera, Deisy Bolaño indicó, "yo tuve la dicha de no hacer cola porque me encuentro realizando trámites para mi cedulación. Soy persona extranjera y me encuentro acompañada de una persona con discapacidad y para eso están dando oportunidades y acceso directo sin hacer las colas tediosas".

La metodología de trabajo que están ejecutando en la institución del Estado según lo comentado por los usuarios es el ingreso de los menores de edad para hacer las diligencias en cuanto a la expedición de la cédula de identidad.

Por otra parte se pudo conocer que la entrega de la cédula se realiza la semana siguiente en espacios de flexibilización.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

