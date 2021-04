Con buen movimiento arrancó semana de flexibilización en Ribas

El día de ayer, tanto en el municipio Ribas, como en todo el país, se inició una nueva semana de flexibilización, lo que representó que las principales calles y avenidas de la entidad permanecieran con un alto volumen de transeúntes y vehículos, los mismos que acudían, tanto a sus sitios de labores, como a adquirir algún bien o servicio que en días previos no pudieron.

Y es que para nadie es un secreto, que tras tres semanas de confinamiento radicalizado; una flexibilización representa mayor auge de personas en las calles, por lo que en un recorrido se pudo verificar como en las principales zonas comerciales la mayoría de los locales estuvieron con sus santamarías arriba.

Ante este panorama, los ciudadanos no tardaron en expresar sus opiniones, y coincidieron en que esta es una medida idónea para mitigar la actividad económica y de cierta forma ajustarse a una nueva realidad. Sin embargo, declararon que la misma no es bien tomada por los ciudadanos, ya que pese a que hay personas que se cuidan, hay muchas otras que irrespetan los protocolos.

"De verdad es preocupante, como estamos pasando por una pandemia cada vez más agresiva y todavía hay gente que no toma conciencia, por allí he visto personas con tapabocas donde no van, sin tener el distanciamiento y eso es preocupante, porque ya es cuestión de cultura", señaló Ivanna Tirado.

El señor Carlos Romero agregó: "De verdad que la cuestión aquí ya no es sólo de parte de las autoridades, que se ve que medio han ayudado, aunque hoy no he visto ni puntos de control. Sino de los ciudadanos, que no tenemos seriedad, que todo lo tomamos deportivamente. Esta es una enfermedad terrible y eso no nos cabe en la cabeza".

Por su parte, María Tinaquillo dijo: "Lo único bueno que he visto hasta ahora, es que hay menos gente que otras semanas de flexibilización, presumo que por la lluvia, del resto todo está horrible, sobre todo los medios de transporte que van llenos y con personas paradas, nadie respeta y las autoridades bien gracias. Antes se ponían los del INTT y hasta la policía a verificar el volumen de pasajeros, pero ahora como que están de vacaciones, porque no se ven".

En resumidas cuentas, en esta parte del eje Este aragüeño, arrancó un nuevo periodo de flexibilización conforme a lo previsto, con buena presencia de personas y en los comercios con los protocolos a la orden del día.

DANIEL MELLADO | elsiglo

