El alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, informó que con el objetivo de eliminar la acumulación de basura en las calles del municipio, se creó un cronograma de recolección de desechos, para que los vecinos puedan sacar la basura el día que les corresponde.

En este sentido, el burgomaestre hizo un llamado de conciencia a todos los habitantes del municipio, "el sistema de recolección lo hemos venido normalizando, tenemos la ruta que corresponde los días lunes, miércoles y viernes, el camión del aseo urbano pasará por la parroquia El Limón, es decir lo que es Mata Seca, El Progreso, Valle Verde, Arias Blanco, Las Mayas y Caja de Agua".

Destacó en el caso de Caña de Azúcar corresponde los días lunes, miércoles y viernes a los sectores 1, 2, 3, 8, 9, 10, Trinitaria, Valles de Aragua, Antonio Ricaurte, Arsenal y José Félix Ribas, "ese día pasará el camión del aseo en esas comunidades, por lo que los vecinos deben estar pendiente y así poder tener nuestro municipio limpio".

Suárez indicó que por El Limón pasará el aseo urbano los días martes, jueves y sábado por Alma Mater, Alma Mater 2, Las Tejerías, Niño Jesús, El Piñal, Coral de Piedra, Los Rauseos, Las Ceibas, entre otras comunidades de la parroquia, "también esos días pasaremos por los sectores 4, 5, 6, 11, 12 y 13, así como por La Candelaria".

Asimismo, el mandatario municipal manifestó que con este nuevo cronograma sólo les pide a los ciudadanos a que tomen un poco de conciencia y no arrojen los desechos fuera de su sector, "evitemos arrojar la basura en las avenidas, calles y canales, así que vamos a utilizarlo de forma correcta, no te pido que limpies pero si te pido que no ensucies".

Por último, Suárez señaló que en los próximos días arrancarán con la campaña Educando Haciendo, "toda aquella persona que nos encontremos arrojando los desechos fuera de su sector y en las principales avenidas, le haremos un llamado de atención y tendrá que hacer trabajo voluntario o comunitario para empezar a limpiar donde están arrojando los desechos, por eso evítense el mal rato y esperen que pase el camión por la comunidad".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

