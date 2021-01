Pensionados madrugan en los bancos para retirar 300 mil bolívares

Los adultos mayores que gozan del beneficio de la pensión llegan a las entidades financieras a primeras horas de la mañana, para cobrar lo que ellos denominan como “una miseria”.

En este sentido, se pudo conocer a través de testimonio de los abuelitos, que en algunas oportunidades se trasladan hacia las entidades bancarias a pie, ya que lo que cobran es poco y no alcanza para costear el pasaje.

De esta manera, Carlos Castillo destacó, “sólo podemos recibir por taquilla 300 mil bolívares, algo de verdad muy poco, eso no me alcanza para nada, con esa cantidad lo que hago es llegar hasta mi casa y allí me quedo”.

Asimismo, Daniel Rodríguez señaló, “la opción que a veces tengo o es en cola o me voy a pie, no hay más opción, qué puedo comprar o pagar con sólo 300 mil bolívares, eso es una miseria, reír para no llorar”.

Por otra parte, Silvestre Rojas comentó, “¿quién en estos momentos no está pasando las de Caín?”, como decía el difunto Chávez, quien tenga ojos que vea; “esto da es dolor la miseria que devengamos los pensionados, no alcanza ni para comprar un kilo de azúcar, yo para poder trasladarme tuve que pedir cola”.

Los pensionados hacen un llamado a las autoridades financieras y gubernamentales para que puedan cobrar completo, con la finalidad de poder costear al menos sus gastos de traslados en las unidades colectivas. Los pensionados perciben un pago mensual de 1.200.000 bolívares.

