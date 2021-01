Los aragüeños no se sienten muy seguros del Carvativir, nuevo tratamiento para combatir el Covid-19, mejor conocido como las “gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández”, auspiciada por el presidente Nicolás Maduro durante una alocución televisada del fin de semana.

Loading...

Según el Mandatario nacional, el Carvativir es producto de varios estudios clínicos, científicos y biológicos que se extendieron durante nueve meses, que incluyeron experimentación en enfermos moderados y graves. Según aseguró Maduro, estos pacientes se recuperaron de la enfermedad, gracias a estas gotas.

“10 gotitas debajo de la lengua, cada cuatro horas, y el milagro se hace, es un poderoso antiviral, muy poderoso que neutraliza el coronavirus”, insistió Maduro, para luego señalar que todo lo relacionado con este producto “se va a publicar en revistas internacionales”.

El tema ayer fue motivo de polémicas entre la población, que comenzó a manejar la temática y expresara sus opiniones al respecto.

“Es una locura pensar que una gotitas que aún no han sido probadas en los pacientes que tengan esta enfermedad, esté siendo propuesta como un tratamiento efectivo. En mi caso no dejaría que me la suministraran, si no sé de qué está compuesta, todos los organismos no son iguales y una reacción negativa podría ser fatal en un paciente, sobre todo con un virus tan mortal”, aseguró Blanca Ledezma.

Mientras que Luis Villegas expresó, “no he escuchado nada acerca de esas gotas, ni que haya ocurrido ningún milagro con un paciente enfermo de Covid-19, sería bueno que saliera a la luz pública cuál fue el caso, que el paciente hable y uno escuchar la experiencia. Porque si la llaman las milagrosas es porque hubo un milagro y hasta ahora no se ha escuchado nada de eso”.

Por su parte, Carmen Belandría dijo, “el Presidente está promocionando esas gotas milagrosas, pero debería presentar los testimonios de las personas que fueron curadas. Los Milagros del doctor José Gregorio han sido muchos, pero no por eso le pueden poner ese nombre a las gotas sin que den a conocer los estudios realizados”.

Mientras que Carlos Gómez opinó, “la cosa no está fácil con la propagación del virus, la mejor manera es evitar contagiarse usando su tapabocas, gel o alcohol, pero de verdad de esas gotas milagrosas no he escuchado nada, ni tampoco las tomaría, ni dejaría que un familiar las tome”.

Ahora más que nunca hay que cuidarse y deben dar a conocer si esas gotas son a base de plantas o tienen otro químico, con la salud no se juega”.

La joven Enmari Reaño señaló, “lo único que sé de esas gotas milagrosas es lo poco que dijo el Presidente, creo que todos quedamos como pajarito en grama con esta información. No sabemos cuántas personas se han curado si es efectivo o no, si yo fuese paciente no las tomaría porque no sé si eso me caería bien”.

Por último, Lenny Torres indicó, “eso suena a vacuna oral, pero no sabemos qué estudios avalan esas gotas milagrosas, si realmente curan, considero que hace falta información, en mi caso y la de mi familia sin un informe probatorio no tomaría el tratamiento”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA