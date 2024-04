Abriendo las puertas a los inicios de la literatura por hobby

Durante años, la lectura ha sido considerada un pasatiempo elitista, donde incluso sólo las personas de la alta sociedad tenía acceso no sólo a libros con información valiosa y de entretenimiento, sino al simple hecho de saber leer.

Abriendo las puertas a los iniciosde la literatura por hobby

Es por ello que se ha perpetuado la idea de que leer y adquirir libros es un pasatiempo que te “eleva el estatus”. Sin embargo, con el pasar del tiempo esta idea se ha ido borrando, dándole paso a la diversificación de la lectura, creándose nuevos géneros literarios que ya no sólo brindan información necesaria sobre historia, geografía o matemáticas, sino que te abre la mente a nuevos universos, a nuevos personajes que hacen de tu mente un mundo distinto.



Porque eso hacen los libros hoy en día. Es un puente a la creación de una imaginación más amplia, donde todo se interpreta de maneras distintas. Donde sin salir de tu casa puedes viajar a mundos desconocidos, conocer culturas desconocidas, soñar con un mundo de magia y criaturas mitológicas, que de otro modo en la vida real es un mito.

Sin embargo, en la sociedad aún se cree que la lectura sólo está habilitada para obtener información, ya sea sobre la historia de un país, su geografía, o incluso acerca de carreras en específico como la medicina, pero; ¿dónde quedó la imaginación? Al seguir creyendo esto, se inhibe de algún modo el gusto por la lectura, reprimiendo a los jóvenes y personas que sienten atracción por los libros de fantasía, romance y un sinfín de géneros que enriquecen este bonito hábito.



Incluso, en múltiples ocasiones se reduce solamente a la poesía, como si pudiera ser uno más aceptado que el otro. Por este motivo, hay una creencia errada de que los jóvenes de hoy en día no leen.

De Books a EBooks

Si bien es cierto que la tecnología ha avanzado tanto como facilitar la búsqueda de información a la hora de realizar tareas o trabajos académicos, no está estrictamente desplazando a la lectura. Aunque se puede ver de distintos modos.



El Internet ahora sirve de herramienta para poder acceder a múltiples informaciones y facilitar el trabajo, pero esto no marca el fin de lo comúnmente llamado “lectura por hobby”. Entonces, ¿por qué se cree que los jóvenes ya no leen? La respuesta a eso es sencilla: se ha creado una profunda grieta de creencias, en donde se repite que la lectura de fantasía, romance, policíaca y los demás géneros que conforman la lectura por placer están mal o no son literatura.



El mundo literario ha sido testigo de un debate en curso sobre la legitimidad y el valor de la literatura juvenil, el romance y la fantasía, con algunas voces que cuestionan si estas formas de expresión literaria realmente merecen el reconocimiento y el prestigio asociados con la “literatura seria”.



El género de la literatura juvenil, que frecuentemente aborda temas relevantes para los jóvenes y presenta tramas emocionantes y personajes dinámicos, a menudo ha sido objeto de debate sobre si puede considerarse una forma válida de literatura artística y culturalmente significativa.



Ante todo esto, ¿qué piensan los lectores? Porque sí, los jóvenes se han visto obligados a ocultar sus gustos literarios por temor a ser juzgados.

Amantes de libros en Venezuela

Kelly Vieira, es una lectora venezolana que ha dedicado gran parte de su vida a explorar los géneros literarios, mientras se abre paso a la diversidad que los libros le ofrecen.



Sus inicios en este pasatiempo fue alrededor de los siete años, cuando sus padres decidieron obsequiarle los primeros tres libros de la serie de Harry Potter, empezando a leer de una forma más constante, sin embargo, podríamos decir que los libros son un gusto “hereditario”, ya que su padre siempre ha tenido este mismo gusto, por lo que los libros siempre fueron frecuentes en su hogar.



A partir de ahí, comenzó esta aventura que la paseó por los géneros de fantasía y las novelas de misterio de la reconocida autora Agatha Cristie, sintiéndose muy identificada con el género. A la actualidad, su gusto por la lectura ha evolucionado, abriéndose paso por las novelas adultas.



Por lo que a menudo se ha conseguido con los comentarios sobre que los libros de fantasía y romance no son literatura real.

Esta tendencia de “críticas”, se centra más que todo en una parte de la población más adulta, pudiendo caer en las “obligaciones” que se les daban a leer anteriormente en las escuelas o incluso en las casas.



“Son las mismas personas que primero se quejaban que los jóvenes no leen, y ahora que leen se quejan de que no están leyendo lo que ellos quieren. Entonces ahí ya no es un problema de qué están leyendo los jóvenes o si ese tipo de historias son literatura o no, sino es que tienen un problema con los jóvenes”, expresó Kelly.



Además, agregó que la literatura está compuesta de muchos géneros, existiendo libros para todos los gustos, por lo que si a una persona le gusta una historia o algún género, no significa que esa sea la verdad universal y expresar que todos deberían leer eso.

Para gustos los colores

Sin embargo, sí hay que establecer una línea del respeto las decisiones de lectura de cada persona, incentivando así, que los jóvenes sigan escogiendo la lectura como un hobby, dedicándose a leer y aprender, que no sólo le proporcione entretenimiento, sino que le amplía el pensamiento crítico y afianza su creatividad.



“Que yo lea romance no me hace menos lector y que tú leas clásicos no te hace un lector superior o intelectualmente superior a mi por mis elecciones de lectura. Es sencillamente cuestión de gustos y que disfruta una persona, la lectura es un hobby hecho para disfrutar y no para que sea un método de lectura”, enfatizó Kelly.



El universo que te ofrecen los libros es amplio, te brinda un pase de ida a una dimensión desconocida que te abre paso a la creatividad, deleitando tu mente con nuevos personajes que te harán sentir una montaña rusa de emociones, obligándote a leer una página más, una oración más, una letra más. Hasta que te empapas tanto de un libro que cuando se acaba, lo has convertido en el más bonito de los hábitos.



También es oportuno destacar que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir que las emociones que se viven cuando se está leyendo un libro son ficticias, por lo que el enamoramiento, la molestia, la emoción y el cariño, son procesados como sentimientos reales. Haciendo de este hobby uno más intenso y en constante consonancia con la vida misma.

Beneficios de la lectura

Tampoco debe olvidarse mencionar la amplia cartera de beneficios que proporciona la lectura por placer en niños y adolescentes. Por eso, a ti que estás leyendo esto, Kelly Vieira hizo una selección de libros recomendados. Atrapar la atención de un niño ciertamente puede hacerse difícil, por lo que la promesa de nuevos mundos y otras especies que te proporciona la fantasía, es el camino acertado. Entrando en esta selección la famosa saga de Harry Potter o incluso la saga Percy Jackson, quien, aparte de brindarle entretenimiento, lo introduce a la historia de la mitología griega de manera orgánica.



Los adolescentes tienen un camino un poco más sencillo. En el caso de las mujeres, el romance puede ser punta de lanza para atrapar su atención, siempre teniendo en consideración las etiquetas de edades apropiadas para leer. A su vez, se puede mezclar el romance con la fantasía, agregándole un ingrediente más a la recomendación. Una Corte de Rosas y Espinas, de la popular autora Sarah J. Maas es uno de los seleccionados, incluso, uno más sencillo de digerir podría ser Un Baile con el Rey de los Elfos, de Elise Kova, que atrapará la atención de inmediato.



En un consejo final, es importante tomar en cuenta que si se está comenzando a leer, quizá no es recomendable iniciar con literatura clásica, ya que estas lecturas suelen ser pesadas y contienen palabras muy técnicas que para un lector inexperto, puede ser tedioso.

ALEJANDRA BUITRAGO

