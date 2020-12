A pesar de todo lo accidentado que ha sido el año 2020, los maracayeros destacaron que ya comenzó a respirarse un poco de ambiente navideño en la ciudad, con la esperanza de que todo mejor en el futuro inmediato.

Con respecto al tema, Gladis Sánchez destacó, “se siente un ambiente navideño, aunque los dólares, que es la moneda que más está fluyendo en el país, están un poco difícil de encontrar, pero sí se respira ese ambiente donde la persona trata de buscar las tiendas y hacer sus compras en las partes más económicas”.

En este sentido, Arianna Yélamo aseveró, “sí hay movimiento de personas, que se va acrecentando a medida que va acercándose la época navideña, en un país se ve el ambiente navideño cuando la gente sale a comprar, y eso es lo que se percibe en Maracay”.

No obstante hay personas que no ven con los mismos ojos la situación. Tal es el caso de Aleska Tovar, quien añadió, “yo no percibo ese ambiente de Navidad como tal, porque ya para este momento en otras épocas en todas partes había gaitas, las tiendas decoradas, y eso no se ve casi en ningún lado, no hay emoción”.

Los transeúntes maracayeros aseveraron que con el pasar de los días aspiran ver más tiendas decoradas y el ambiente musical que ya será permitido en todo lo que queda de año.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo