Maracayeros se movilizaron empezando el mes de flexibilización

El tráfico vehicular, transeúntes, y vendedores ambulantes se hicieron ver con más fluidez en las calles del centro de Maracay, además muchas personas aprovecharon el comienzo del mes flexibilizado para realizar diligencias en algunas agencias bancarias.

Loading...

Llegó el mes de diciembre y con los 31 días relajados decretado por el presidente de República Nicolás Maduro, se reactivarán 52 sectores productivos del país, los aragüeños, sin embargo, detallaron la importancia y la responsabilidad que amerita estar bajo una flexibilización en tiempos de pandemia.

En algunas esquinas de Maracay se notó movimiento de gente caminando y haciendo cola en las entidades bancarias, por ejemplo en la calle Mariño, una gran cantidad de personas se encontraba esperando ser atendidos en la agencia bancaria estadal que se encuentra en la zona.

Por su parte, en la esquina de la calle Miranda con Mariño una cantidad considerable de peatones caminaban en ambos sentidos de la arteria vial, algunas se estacionaban en algunas tiendas donde se formaban en filas para ingresar a las mismas.

El mismo panorama se evidenció en la esquina de la calle Santos Michelena con Sánchez Carrero, donde se notó presencia de algunos vendedores ambulantes y de personas, y una movilización vehicular que se fue acrecentando cuando se acercaba la hora del mediodía.

HABLA LA GENTE

Los aragüeños destacaron que el Coronavirus que está afectando el mundo está más vigente que nunca y que no descansa para atacar a los seres humanos, es por ello que destacaron que la prevención y el cuido del uno hacia el otro es de suma importancia en estas cuatro semanas de flexibilidad.

Con respecto al tema, Aníbal Lozada destacó, “hay que tener en cuenta que el virus continúa y estas semanas de beneficioso para la colectividad no tiene nada, muchas personas en las semanas radicales de igual manera están en las calles, no hay control de distancia, los protocolos de seguridad no lo cumplen algunas personas”.

Por otro lado, Inés Peñalver aseveró, “este mes de flexibilización total, no hay otra forma de evitar el Coronavirus sino es cuidándose, debemos de cumplir con todos los métodos de bioseguridad, es importante saber que la pandemia no se ha acabado”.

Asimismo, Luisa Lozada aseveró, “es insólito lo que está ocurriendo, como poner un mes completo de flexibilización, aunque queda de parte de nosotros saber las causas y consecuencias de la pandemia, debemos protegernos y proteger a los demás, no tenemos ni la mínima idea de cuando es flexible o cuando es radical, la gente está en la calle igual como si nada”.

Entre los sectores que fueron permitidos para flexibilizar, el presidente Maduro anunció las ferreterías, venta de autopartes, comercialización de calzado y textiles, papelerías y librerías, centros comerciales, mueblerías y jugueterías, quincallerías y perfumerías, consultores médicos, peluquerías, talleres mecánicos, autolavados, ópticas y centros veterinarios.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA