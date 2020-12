Exigieron liberación de militares y dirigentes privados de libertad

En horas de la mañana de este martes, familiares y amigos de los denominados presos políticos realizaron una protesta pacífica a las afueras de la Catedral de Maracay en el municipio Girardot, esto con la finalidad de exigir una pronta liberación de sus seres queridos, quienes en su opinión se encuentran injustamente privados de libertad.

Al respecto, Kerlin de Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez, quien se encuentra detenido desde hace seis años y siete meses, manifestó que la protesta fue para exigir su libertad y hacer un llamado a jueces y fiscales para que se pongan la mano en el corazón y les permita disfrutar de unas navidades en familia.

“Hay madres que sufren e hijos que lloran por la libertad de sus padres que están en las cárceles del país, siendo acusados por delitos que no cometieron, son 365 presos políticos que no hicieron nada mal y permanecen fuera de nuestros hogares”.

Asimismo, Sánchez resaltó que desde que se decretó el estado de alerta por la pandemia del Covid-19 no han podido visitar a sus familiares detenidos, “no hemos podido vernos y no se nos permite la visita ni a sus abogados, en la Cárcel de Ramo Verde, Santa Ana y de La Pica, no hay forma de que los familiares podamos constatar su estado de salud y sabemos que muchos de ellos están padeciendo de patologías crónicas que se han agravado con el tiempo”.

En su opinión lo que se está viviendo es una situación muy injusta y por eso esperan que el panorama cambie en los últimos días, “ellos ya han cumplido tres cuarto de la pena y permanecen todavía esperando que llegue la libertad y se haga justicia en cada una de sus causas”.

Por último, precisó que no cuenta con el número exacto de detenidos en la entidad, “tenemos una mujer aragüeña presa desde hace más de cinco años, además de militares y jóvenes, además de 14 indígenas, sólo queremos libertad para ellos, ya que no cometieron ningún delito”.

