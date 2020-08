Orlando Estrada una institución del baloncesto venezolano, dio cabida a los fanáticos de la Liga Profesional de Baloncesto, para compartir su experiencia.

“Conocí a Alirio ‘Camarón’ Romero. Jugaba en un liceo y un amigo de él se me presentó. Y desde que conocí a Alirio, fue mi entrada al mundo del baloncesto. Fui de la mano de él todo el tiempo. Yo no era buen jugador, pero me gustaba participar en toda la organización de los juegos”, suscribió Estrada sobre sus inicios con solo 15 años en 1976.

“Se presentó una situación con la Asociación del Zulia y ya para esa época el equipo se llamaba ‘Taninos’, que tenía varias categorías. Hubo un acuerdo entre varios clubes para formar la junta directiva de la organización y él podía colocar una persona allí. ‘Tú le echas pichón?’, me dijo. Y allí entre a la asociación como secretario general en 1980”, contó a Fernando Peñalver a través de la cuenta de instagram @lpb_aldia.

Estrada fue gerente del equipo de Venezuela, campeón suramericano en 1991: “Fue una época donde el nivel de los jugadores estaba en transición. Venían los jugadores como Gabriel Estaba, Carl Herrera, Alexander Nelcha, que venían estudiando en Estados Unidos. De allí hay una transición de jugadores que ya se estaban yendo, como el caso de Luis Sosa. Fue un gran reto. Venía el cambio de la Liga Especial de Baloncesto a la Liga Profesional de Baloncesto, otra transición. Esa transformación la vivimos también cuando los jugadores empezaron a exigir sus contactos, sus beneficios”.

En 1992 regresa a Maracaibo y se integra a la gerencia de Gaiteros del Zulia: “Había una buena combinación con ‘Camarón’. Era una persona muy astuta para dirigir. Veía las cosas más allá. Hablábamos siempre cuando venía la temporada. Nos sentábamos a analizar los calendarios, las giras, las series que necesitábamos tener a favor. Al principio solo me quería quedar en las tareas de gerencia deportiva y luego fui incorporándome a otros sectores de la mano de él. Se trata de entender todas las áreas para tener la mejor información”.

“Otra parte de mi enseñanza como gerente, fue con los dueños de la liga. Debíamos garantizar los equipos, los sponsors y la parte institucional de la LPB que era la que había que resguardar. De allí se pasaba a un espectáculo. La LPB tiene muchos años ofreciendo espectáculo en el país”, afirmó Estrada, quien también se involucró en sus inicios en diferentes roles como personal de mesa técnica y arbitraje.

“Eso también hay que aprenderlo. Gerente general no es traer buenos jugadores. Son muchas cosas. Te apoyas en el gerente deportivo para la conformación del equipo. La gerencia general no es solamente traer dos jugadores buenos. La relación institucional, es muy importante para el equipo”.

Estrada ejerce como gerente general de Toros de Aragua desde 2013: “Me gustaría el baloncesto de los 90. Hay mucho talento ahora. Me gustaría un baloncesto todo el año. Para tener un desarrollo. Cuando tienes un talento no puedes esperar solo la LPB para que el jugador tenga participación. Tiene que haber baloncesto todo el año”.

“Me gustaba mucho el caso de Marinos de (Anzoátegui), de Trotamundos (de Carabobo), cuando en Panteras (de Miranda) estaba José Obaldo y Amilcar Gómez. Porque los dueños se involucraban en la parte directiva del equipo. Daban sus charlas en los camerinos, el jugador le veía la cara. El jugador siente mucho apoyo cuando ve al dueño participar en el equipo”, apuntó el zuliano sobre las experiencias más exitosas en la LPB, según su experiencia.

“Me considero una persona de tomar decisiones. No es fácil. ‘Camarón’ me decía mucho de eso. Es fundamental tomar decisiones. No se puede pensar, o decir ‘no sé’, hay que tomar decisiones”, dejó como dogma Orlando Estrada para finalizar la experiencia.

