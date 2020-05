El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, honró el rol de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de lo que ha sido la coordinación de los esfuerzos sanitarios globales para combatir la pandemia del covid-19 aun frente a los intentos de algunas potencias de atacar el organismo.

“Apoyar a la OMS es apoyar salvar vidas los hechos han demostrado que aquellos países que prestaron atención y siguieron los consejos de la OMS han tenido más éxito en el control del virus, mientras que los que ignoraron o rechazaron las recomendaciones están pagando un alto precio”, puntualizó Wang en una conferencia de prensa celebrada este domingo a propósito de la sesión anual del máximo órgano legislativo del país asiático, reseña Xinhua.

Subrayó que como un órgano internacional compuesto por 194 Estados soberanos, la OMS no está al servicio de ningún país en particular, y no debe ceder ante cualquier país que proporcione más financiamiento que otros.

“Ante el Covid-19, estos intentos para atacar o chantajear a la OMS carecen de un sentido de humanidad básico y serán rechazados por la comunidad internacional. Quienes arrojan lado sobre la OMS sólo acabarán manchándose a sí mismos”, aseveró también el consejero de Estado chino.

