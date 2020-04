La mañana de este lunes conforme a lo establecido por el Ejecutivo Nacional venezolano, en La Victoria, municipio Ribas, se llevó a cabo el inicio del Plan Pico y Placa, con la finalidad de optimizar el proceso de distribución de combustible, no sólo de esta parte del eje Este del estado Aragua, sino del país.

Y es que desde la madrugada de este lunes se pudo observar como las principales avenidas de la Ciudad de La Juventud, se comenzaron a llenar de largas colas de conductores, con la mera esperanza de poder llenar el tanque de sus vehículos.

Ante este panorama, realizamos un recorrido por las estaciones de servicio de la entidad, conociendo de la mano de conductores su pesar y molestia, por la mala organización de este plan, el cual catalogaron como un “abuso más para el pueblo”.

“Estoy aquí desde las 2:30 de la madrugada y son las 9:00 de la mañana y la cola no se ha movido nada. Preguntamos y nos tienen peloteados. Vino un funcionario y nos dijo que a nosotros los que no tenemos salvo conducto, no nos iban a echar gasolina. No nos explicamos, se supone que colocan el pico y placa para poder organizarse y estamos peor, esto es una completa burla”, comentó el señor Julio Jaramillo mientras esperaba en cola.

Un poco más adelante, en la avenida Francisco de Miranda, el señor Alcides Silverio agregó, “lo del Pico y Placa no lo veo viable, hace rato vino un policía diciendo que sólo pasarán cincuenta carros. Entonces, esto es una burla, porque el Gobernador sale diciendo de que el Pico y Placa es para todos y parece que no. Pienso que es mejor hablar claro y no tomar a los ciudadanos de guachafa, que pierden tiempo y combustible”.

Por su parte, Carlos Luna, se encontraba en la avenida Victoria y dijo, “estoy desde las 6:00 de la mañana del domingo, dando vueltas por todo esto, porque no nos dejan organizarnos, ahora estamos aquí y nos ponen mil y una traba. Esto es un martillo aquí, si no tienes dinero, no echas gasolina. Pienso que el Plan Pico y Placa funcionaría, siempre y cuando las autoridades pusieran seriedad y estuvieran de parte del pueblo y no de sus bolsillos”.

En resumidas cuentas, los ciudadanos que se encontraban en las avenidas Victoria, Francisco de Miranda, Francisco de Loreto y la principal de Las Mercedes, hacen un llamado a las autoridades para que metan “la lupa” a lo que está pasando en esta estación de servicio, para que de esa forma el Plan Pico y Placa puedan funcionar a la cabalidad.

DANIEL MELLADO | elsiglo