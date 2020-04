Acuña Jr dispuesto a jugar con los Tiburones de La Guaira

Puntualmente hablamos de Ronald Acuña Jr. Uno de los mejores peloteros del beisbol, una de las caras jóvenes encargadas de seguir el legado de otras súper estrellas, dejó claro que hay posibilidades de verlo jugar la pelota invernal criolla.

A través de un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram, el sabanero mencionó que si no hay béisbol en el norte o de ser recordada la temporada, vendría a Venezuela a vestir el uniforme de los Tiburones de La Guaira, a quien pertenece en la LVBP.

Sería un lujo para todo el mundo beisbolero venezolano ver a Acuña en sus inicios, pero ya considerado uno de los mejores, como en su momento ocurrió con Miguel Cabrera.

El patrullero no ha podido jugar en Venezuela, pero no porque no haya querido, así lo mencionó. Forma parte de decisiones tomadas por los Bravos de Atlanta, pero que podría cambiar debido a que tiene más estatus y así estaría en ritmo competitivo. Su padre, Ronald Acuña, también jardinero jugó 11 temporadas en la LVBP, una de ellas con la novena del litoral.