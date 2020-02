El pasado jueves, ciudadanos de la tercera edad se encontraban en las afueras de los bancos, aglomerados en largas colas, mientras esperaban su turno para ingresar a la entidad financiera y cobrar su anhelada pensión.

Al respecto, Luz Quintero señaló, “necesitamos que nos entreguen nuestro dinero completo. Ni siquiera sabemos cuánto es que cobramos de verdad, porque siempre nos dan menos cantidad y esa es mi gran molestia”.

“Ahorita la cola está corta, ¡imagínate! Cobrar la pensión es un récord. Aquí puedo durar hasta cuatro y cinco horas, dijo Domingo Muria. “Supuestamente el Presidente da una orden, pero aquí entregan lo que les da la gana, entonces cómo hace uno, ya hemos denunciado y no escuchan lo que uno dice. Nos tratan malísimo, a veces, quitan la luz y nos dicen que no hay sistema para no atendernos”, relató.

Por su parte, Efraín Flores indicó, “nos están pagando solamente 100 mil bolívares en efectivo. Uno viene para acá a buscar más dinero y nos dicen que no porque ya cobramos”. Al respecto, Tunia Marín mencionó, “la pensión son 250 mil bolívares y nos están pagando 100 mil en billetes de 50 mil. Nos tratan pésimo, ahora los viernes los han agarrado para decir que no hay sistema y nos devolvemos sin el dinero”.

La señora Tunia Marín nos dijo, haciendo referencia al alcance del dinero, que esa cantidad sólo sirve para pasajes. Por su parte, Isbelia Santaella dijo, “la pensión no me alcanza para nada. Horrible los costos de la comida y de todo”.

Actualmente, los ciudadanos de la tercera edad para poder cobrar su pensión deben ocupar incontables horas de su tiempo en colas, para poder recibir una renta mensual de 250 mil bolívares, que según sus propias palabras, no les alcanza para cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Algunos, en condiciones un tanto desfavorables, señalaron que esa cantidad de dinero es la única que tienen para vivir y se ven obligados a hacer las colas para poder adquirirla.

SAMIRA HERRERA (pasante) | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO