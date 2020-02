Henry Medida, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA Aragua), denunció que los profesionales de la educación están atravesando un mal momento y los entes gubernamentales no hacen nada para solucionar la problemática.

Resaltó que representantes del Magisterio han realizado diversas consultas con representantes de otros estados, así como en Aragua para llevar a cabo un debate sobre las acciones a seguir, “desde SUMA Aragua sigue la propuesta de ir a una acción más contundente como es una huelga nacional y que el Gobierno sea el responsable de las horas de clases perdidas de los alumnos”.

Medina indicó que el Gobierno Nacional no cumple con los trabajadores de la educación, “los padres deben confiar y ayudar a los decentes, ya que la situación es bastante grave, acá se pretende cambiar la educación por un proceso de adoctrinamiento, para que sean más fieles a la ideología de un partido que a la formación democrática”.

Asimismo detalló que la diáspora de los docentes en las aulas de clases cada día se agravan mucho más, “esto es producto de la insatisfacción del salario para un trabajador de la educación, además de lo abandonadas que están las escuelas donde no cuentan con comedores ni útiles escolares, así como un sinfín de problemas, además de la acción del hampa en los diferentes planteles”.

Finalizó indicando que el problema del Magisterio no es nuevo, pero no han obtenido una respuesta al respecto, “invitamos a todos a participar en la consulta de las próximas acciones, entre ellas la huelga nacional, ya que pasaron dos años de la mesa de negociación y todavía no hemos obtenido una solución positiva a los requerimientos de los educadores”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo