Familiares y abogados no tienen acceso a defensa del diputado Gilber Caro

Luego de transcurridas 48 horas de la detención del diputado Gilber Caro, ni familiares ni la defensa han sido informados sobre los delitos que le fueron imputados y los presuntos hechos que llevaron a la medida de privativa de libertad del parlamentario y del periodista Víctor Ugas.

Así lo dio a conocer la abogada Ana Leonor Acosta, quien integra el equipo de defensores del parlamentario, afirmando que desconocen su paradero.

Señala que desconocen las razones por las cuales se da la detención, dijo que el diputado Gilber Caro se encontraba con el periodista Víctor Ugas y parte de su equipo de diputados, y según los testigos habían sido seguidos por vehículos sin ninguna identificación oficial, con presuntos funcionarios vestidos de negro y sin estar identificados, agregando que no hubo

presentación de ningún tipo de orden judicial, por lo que desconocen las causas e incluso el lugar donde se encuentran el diputado y el periodista Víctor Ugas.

“El día de ayer que se cumplían las 48 horas, sin que estas dos personas fueran comunicadas con sus familiares, o con sus abogados, respetándoles su derecho a la defensa y al debido proceso, fuimos a tribunales a esperar si había algún tipo de traslado y para nuestra sorpresa, nos enteramos que con total hermetismo, se había hecho un traslado hacia el Palacio de Justicia, en el cual se había celebrado supuestamente la audiencia de presentación.

Al informarnos que se encontraba, tanto el diputado como el periodista en tribunales, la defensa, los abogados que estábamos allí presentes y la familia, pedimos entrar a la audiencia, que ellos pudieran tener sus abogados de confianza; cabe destacar que en ningún momento de ese traslado los dejaron llamar a sus familiares o a sus abogados, insistimos y el personal del Palacio lo que nos dijo, que se les había buscado una defensa pública, e incluso nos enteramos, que ellos se negaron a la defensa pública, sin embargo, mandaron a otro defensor para que se hiciera cargo y la juez negó, que la defensa privada pudiera ingresar al Palacio y negó que pudieran tener asistencia jurídica”, dijo Acosta.

La abogado calificó la detención como arbitraria, en el sentido de que se hizo utilizando la fuerza y sin ningún tipo de orden judicial; pero además, en el caso del diputado Gilbert Caro, violando su inmunidad parlamentaria, lo cual ya es una irregularidad; después, mantenerlos incomunicados sin poder ejercer sus derechos, es una violación al derecho a la defensa, al

debido proceso y sus derechos humanos.

“Su familia hasta el día de hoy no sabe de ellos, no tiene conocimiento de cuál es su estado físico, si fueron golpeados, si se encuentran bien, no saben donde llevarle los alimentos, ni siquiera salió la defensa pública a señalar cuáles eran los delitos imputados y a qué tipo de reclusión, serían llevados. Al día de hoy nosotros desconocemos donde está el diputado Gilber Caro y el periodista Víctor Ugas”, dijo la abogada Acosta en Unión Radio.