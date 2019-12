Lucero confesó que siempre estuvo enamorada de un compañero de trabajo

Tras ganar La Voz Kids México como entrenadora, Lucero confiesa comparte recuerdos, anécdotas y su día a día con sus casi 275 mil seguidores que por YouTube; en esta ocasión reveló que siempre estuvo enamorada de Guillermo Capetillo.

En un video, Lucero compartió que cuando hizo la película “Quisiera ser hombre”, con Guillermo Capetillo, algo maravilloso pasó, pues al parecer, desde que era una niña pedía al universo con todas sus fuerzas para tener un novio bastante particular.

“Primero actuamos juntos Guillermo y yo, y luego fue mi novio y toda la cosa pero, la verdad, yo siempre que lo veía decía que estaba guapísimo y cuando yo tenía nueve años, lo veía en una telenovela. El romance duró sólo unos meses”, dijo Lucero.

Estas revelaciones pueden verse a través de un video subido en Youtube y que ha causado la expectación en sus seguidores, quienes algunos recuerdan que siempre se vieron muy bien juntos en televisión.

El video comienza cuando le muestran una imagen de la telenovela que protagonizó llamada Chispita y le pregunta que es lo primero que pensó y contestó: “Una ternura, ternura total, Chispita es todo el amor”, dijo visiblemente emocionada la también llamada Novia de América.

En la siguiente imagen le muestra una fotografía de ella y Pedro Fernández cuando en su adolescencia protagonizaron la famoso película de Delincuente a lo que Lucero contestó: “Pedrito Fernández y yo como con 14 años de edad, haciendo la película de delincuente, ustedes no saben la cantidad de travesuras que hicimos y lo bien que nos la pasamos. Osea nos portábamos bien, pero fue bien, bien divertido”.

La siguiente imagen de los primeros discos que grabó Lucero llamado Un pedacito de mí, a lo que comentó de manera inmediata y con una sonrrisota de oreja a oreja: “El pelazo, la uñaza, y fue de los primeros discos en donde yo ya era una señoritinga”.

Posteriormente le muestran a Lucero el póster de la película que protagonizó con Guillermo Capetillo bajo la dirección de Abel Salazar y producida por Televisa, la llamada Quisiera ser hombre, en donde más exaltada comentó sobre su rápido “romance” con el actor mexicano.

“Quisiera ser hombre con Guillermo Capetillo que después fuimos novios y toda la cosa, me acuerdo muy bien, yo lo veía y decía que era el más guapo del mundo porque cuando yo tenía 9 años, él salía en una telenovela que se llamaba Los Ricos también lloran y desde que yo tenía 9 años yo lo veía en la tele y yo decía ese es mi novio, es el más guapo del mundo, fue mi novio”.

Luego, a Lucero le mostraron la siguiente imagen, una carátula de su disco llamado Cariño de mis cariños, a lo que la cantante comentó: “Yo les tengo que explicar a muchas personas de otros países, qué son los molcajetas, porque ya ahora hay una confuusión, mi Carlitos Rivera dice que yo me pongo molcajetes o que me los ponía en el pelo, y que no dejen las niñas de la Voz Kids que les haga yo trenzas que les voy a colgar el molcajete, ok…”.