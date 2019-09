Representantes del cantante de música urbana, Arcángel, informaron que el artista fue ingresado este lunes en un hospital de Florida tras sufrir síntomas de preinfarto.

Austin Agustín Santos, de 33 años y de origen dominicano, viajaba por carretera desde Miami hasta la ciudad de Orlando, cuando empezó a sentir los primeros síntomas, que obligaron a que fuera ingresado en el “hospital más cercano, donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado”.

De acuerdo con un comunicado emitido por sus representantes, “permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales”.

“Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música”, señaló el regetonero en declaraciones recogidas en la nota de prensa.