Sindicatos de jubilados y pensionados, así como diferentes gremios de trabajadores pertenecientes a la administración pública de Aragua, se apostaron este miércoles 4 de septiembre en las inmediaciones del Bulevar Pérez Almarza en Maracay, en donde protagonizaron una protesta, con el firme propósito de exigir cambios en las políticas gubernamentales con relación a sus derechos y beneficios, tanto salariales como sociales.

En este sentido, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua dijo, “en el marco de lo que significa el día del empleado público, nosotros venimos como trabajadores a expresar nuestra preocupación y rebeldía ante la actitud indiferente que el Gobierno tiene, pues los trabajadores fundamentalmente los educadores estamos ganando un salario de 60 mil bolívares, lo que significa un salario de hambre, un salario de esclavo, un salario que realmente no incentiva al desarrollo de la educación en este país”.

No obstante, en cuanto a lo relacionado con el tema de la salud, Aguilar indicó que el Ipasme, a su juicio, se ha convertido en una institución, la cual no ofrece ningún beneficio ni servicio a los profesionales de la docencia. Por otro lado, expresó sobre la necesidad acerca de los beneficios sociales que como derecho tipificado en la constitución tienen todo los trabajadores de la nación.

“Nosotros estamos solicitando el bono de alimentación y medicinas para los trabajadores jubilados y pensionados y estamos rechazando la inclusión de los trabajadores, mal llamados trabajadores Express, que pretenden sustituir a los profesionales de la docencia, en ese sentido nosotros como trabajadores de la administración pública manifestamos en el día de hoy para exigir no solamente el aumento salarial, sino que se nos garantice el derecho al trabajo”.

Por su parte, Karla Barco, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inces comentó lo siguiente: “Hoy estamos aquí porque no tenemos nada que celebrar, realmente los salarios cada día son más precarios, y los trabajadores del sector público no somos una isla, somos ciudadanos igual que todos los demás”.

“Estamos pasando por una situación bien fuerte con ese decreto, donde se derogan todas las partes del contrato colectivo y nos dejan sin beneficios de ningún tipo, por eso nosotros hoy exigimos y pedimos cambios de políticas, porque realmente pedir un aumento de sueldo sería que se vuelva sal y agua, la hiperinflación que estamos viviendo en este momento, no se puede cubrir con ese salario, y así nos aumenten a quinientos a seiscientos mil, tampoco nos va alcanzar para mantener a nuestras familias, realmente nosotros aparte de esos salarios que son indignos y violan el artículo 91 de la constitución, tenemos que pensar que nuestras familias están pasando tanto o más necesidad que los trabajadores del sector público”

“Hacemos un llamado desde los trabajadores del sector público a que esos trabajadores del sector privado se unan a nosotros, porque la situación es igual para todos, le pedimos a los ciudadanos en el caso del Inces que vayan hacia las instalaciones para que vean la situación precaria en la cual nosotros nos conseguimos, sin aires acondicionados, sin ergonomía y disergonomía, violación de la Locimat y de los contratos colectivos”

Finalmente Jhon Ceballos, presidente de los jubilados administrativos de la gobernación del estado Aragua y secretario general de la Federación de Jubilados del estado, la cual está conformada por los docentes estadales, por los obreros de la gobernación, personal administrativo, Corposalud, bomberos y policías, dijo que “el día de hoy hemos salido a la calle a reclamar nuestro derecho constitucional, el cual nos corresponde, uno de ellos en especial son los bonos de alimentación y medicamentos que ya es una ley, el cual fue aprobado el 30 de marzo de 2016 y fue sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, a la cual, la consideró totalmente constitucional, lo único que hace falta es el ejecútese por parte del ciudadano Presidente de la República que para nosotros es extraño que se dio como objeción para ese momento que había que buscar la viabilidad económica, pero si estamos hablando del 2016, cuantos bonos ha otorgado el Presidente de esa fecha para acá, no tampoco nos quejamos de ello, todo lo contrario, ojala se nos pudiera dar un bono mensual”

“Aprovecho el momento para pedir una audiencia al gobernador, ya que le hemos pasado por escrito todos los gremios para dicha audiencia, la cual hasta el momento no se nos ha otorgado, para que conozca nuestra inquietud y necesidades no solo vamos a hacerle peticiones, sino que nosotros tenemos propuestas y alternativas para que el nos pueda cumplir con los beneficios sociales los cuales nos corresponden”

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo