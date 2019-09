En un recorrido realizado por diferente sectores de la capital aragúeña, se pudo constatar la caída de algunos árboles, los cuales sucumbieron ante la recia lluvia que unida a fuertes vientos cubrieron la ciudad durante la noche del pasado martes en distintas partes de Maracay.

Sectores como La Fundación Mendoza, Las Delicias, así como en las avenidas Bermúdez, a la altura de un reconocido hotel de la zona, y en la Fuerzas Aéreas, cerca del Terminal de Pasajeros, fueron algunos de los lugares en donde se pudo observar evidencias de dichos estragos.

No obstante, en el caso específico de La Fundación Mendoza ya existían distintas denuncias colocadas por los vecinos ante las instancias correspondientes, en donde advertían el estado peligroso de dicho árbol.

Sergio Marcano, residente de esa comunidad, declaró: “Ese árbol ya había sido denunciado anteriormente, ya que estaba levantando la acera y la calle, era peligroso y podía ocasionar alguna eventualidad a alguien”

“Llevamos alrededor de un mes colocando denuncias en la Alcaldía y no obteníamos respuesta. Anoche, alrededor de las 11:30 pm cedió como consecuencia de la fuerte lluvia. Gracias a Dios nadie salió lastimado, pero pareciera que los organismos competentes esperan a que ocurra una calamidad para poder dar su respuesta”, apuntó el denunciante.

Por otra parte, Marinela Jiménez, quien también reside en La Fundación Mendoza, dijo; “vengo de la Alcaldía y me dijeron que ya vienen a recoger los restos del árbol, pero me parece triste que hayamos denunciado esto muchas veces y no obtenemos respuesta sino hasta que ocurre un desastre”.

Hasta el momento Protección Civil Aragua no ha dado declaraciones a este medio, pero extraoficialmente se conoció que se encuentran trabajando en conjunto con las cuadrillas de la Alcaldía para retirar los troncos y ramas restantes.

FERNANDO SÀENZ (pasante) | elsiglo