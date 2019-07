El gigante tecnológicochino Huawei ha registrado un nuevo sistema operativo llamado Harmony creado para sus teléfonos que podría ser una alternativa para Android.

El sistema operativo fue registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y no es el primer sistema operativo (SO) de Huawei. Anteriormente, la compañía ya había registrado una marca de SO, HongMeng, diseñado para el internet de las cosas.

El sistema operativo móvil Harmony podría estar listo para su lanzamiento a finales de año para los usuarios chinos, según Yu Chengdong, CEO de Huawei. El lanzamiento para otros países del mundo podría tener lugar en el primer trimestre de 2020.

Huawei ha elogiado su nuevo sistema operativo en varias entrevistas y ha afirmado que es un 60% más rápido que Android. No obstante, Android se mantiene como su primera elección para teléfonos inteligentes en caso de que puedan arreglar el conflicto con Washington, de acuerdo con los directivos de Huawei.

La empresa china fue incluida en la lista negra del Gobierno de Estados Unidos a mediados de mayo, lo que no le permite hacer negocios con empresas estadounidenses. Las sanciones le prohíben al gigante tecnológico utilizar productos como Android y Windows, por lo que Huawei comenzó a trabajar en un sistema operativo interno para reemplazar a Android en sus futuros dispositivos como medida de protección.