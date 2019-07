Este 5 de julio se llevó a cabo movilización por parte de Frente Amplio Venezuela Libre en Maracay, con el objetivo de apoyar el llamado a la protesta que hiciera también Juan Guaidó para este día.

Tal como lo anunciaron representantes del Frente Amplio en Aragua, líderes y militantes de partidos, así como representantes de movimientos civiles, diferentes organizaciones y ciudadanos adversos al oficialismo, atendiendo al llamado a marchar por “la defensa de los derechos humanos y cese de la usurpación”, se concentraron desde las diez de la mañana en diferentes puntos de la ciudad, siendo el más emblemático Parque Aragua.

De dicho lugar salieron marchando los protestantes, hasta llegar al edificio de la sede regional de la Fiscalía General de la República, con el fin de entregar un documento en el que se denuncia desde el sentir opositor, todas las violaciones de los derechos humanos que se han presentado hasta ahora en la región.

Cabe destacar que los ciudadanos fueron interceptados por un piquete de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que impidió cumplir el propósito de los manifestantes.

En este sentido, Zuleima Siso, representante de la Comisión de Derechos Humanos en el Frente Amplio por Aragua, manifestó su descontento ante los atropellos, que ha su juicio, sufren todos los venezolanos, quienes se sienten intimidados por los cuerpos de seguridad del estado.

“Hoy 5 de julio hay muy pocas cosas que celebrar la verdad, porque la violación de derechos humanos han sido muy grandes, sobre todo en el estado Aragua donde los cuerpos de seguridad han sembrado mucho miedo en nuestra gente”, dijo.

“Hoy tuvimos una movilización extraordinaria, a pesar de la persecución, el 23 de enero después de una extraordinaria caminata también, tuvimos 136 privados de libertad, apresados por los cuerpos de seguridad de este gobernador, sin embargo hoy tenemos las personas con la cual hoy pensábamos contar, pues esta es una movilización maravillosa, pero sobre todo de padres, de madres y de hermanos, que estamos aquí para decir, que viva la libertad, hoy vamos entregar un escrito donde los derechos humanos deben ser protegidos por los que le corresponde”, agregó.

La dirigente también se refirió al informe entregado por Michelle Bachelet ante la ONU donde acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de “graves vulneraciones de derechos” y documenta, entre otros comprometidos hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.

En ese sentido, Siso expresó su punto de vista al respecto diciendo que “definitivamente lo dicho en ese informe no es de hacer una fiesta, pues eso es la verdad, es lo que ella tenía que hacer, ahí están todas las violaciones que se han hecho, por más de dieciocho años, no es un acontecer una semana que ella haya estado aquí, pues hemos tenido jóvenes muertos de impacto cercano, no solamente es Acosta, no solamente es el joven que perdió su vista, han sido dieciocho años de tortura”.

Por su parte, Clever Lara, secretario general de Acción Democrática (AD) seccional Aragua, como acompañante de la movilización, expresó sobre la importancia de que, como representantes de la democracia en el país, puedan elevar su voz, mediante el documento que llevarían ante la fiscalía donde se exponen todas las violaciones de derechos humanos.

“Rechazamos contundentemente las violaciones sistemáticas y constantes de los derechos humanos en el país, jóvenes que apenas están comenzando su vida, han sido víctima de represión por cuerpos de organismos de seguridad del estado, simplemente por manifestar, opinar, totalmente discernir de una opinión política distinta a la que se maneja en este caso, desde el Gobierno nacional”.

“Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos, los funcionarios militares, funcionarios policiales, que se pronuncian en contra de la manera de actuar del régimen, de la manera de pensar del régimen, son víctima de tortura, violación de derechos humanos, que lamentablemente estamos viviendo todos los Venezolanos”.

Por último, el representante del partido blanco mostró su indignación ante la represión y prohibición mediante funcionarios de la PNB, al impedir paso de los manifestantes ante el organismo público, donde entregarían el mencionado documento.

“Es normal que esta prohibiciones, ya ocurran aquí, pues no estamos en un estado democrático, ya que en un estado libre, te pueden permitir que tu entregues un documento en cualquier organismo público, para eso están los funcionarios públicos, para nosotros manifestar nuestra inconformidad, ¿a quién se lo vamos a llevar?, ¿al abasto?, ¿al supermercado?, tenemos que llevárselo a los funcionarios públicos que rigen la política del país”.

Finalmente, el líder opositor indicó que de acuerdo a las próximas reuniones que se planteen desde el frente amplio, se estarán ejecutando nuevas acciones y que por el momento seguirán desde cada foco de lucha desplegados en la calle sin bajar la guardia.