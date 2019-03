Debido a la falla eléctrica que sufrió el estado Aragua, 90% de las estaciones de distribución de gasolina no prestó el servicio y se mantuvieron cerradas, mientras que las pocas que abrieron presentaban largas colas, según se pudo observar en los principales centros de llenado del casco central de Maracay y sectores aledaños.

En este caso, Juan López, quien se encontraba haciendo la cola para llenar el tanque de su carro expresó, “estamos esperando porque según van a poner a descansar la planta eléctrica por una media hora, hemos decidido esperar para tomar precaución, ya que no sabemos cuántas horas o días estaremos sin luz, ya por el último apagón tenemos cierta experiencia y es mejor prevenir que lamentar”.

Por su parte, Andreína Tovar mencionó, “he visitado varias estaciones de servicio y en todas me dijeron que no había luz y no tenían planta eléctrica para funcionar, sin embargo me dijeron que si tenían gasolina, pero no podían despacharla, yo prefiero hacer la cola antes que comience el caos, pues tengo entendido que las pocas gasolineras que están abiertas tienen enormes colas, aunque Maracay se ve absolutamente sola parece sábado o domingo”.

Fabio Saldarriaga se mantenía en la cola y dijo, “volvemos a caer en lo mismo, aquí en Venezuela lo que ha pasado es que los cerebros, es decir las personas verdaderamente preparadas para solventar esta situación que afecta al país ya se fueron, hoy durante este segundo apagón en vez de estar aquí haciendo cola deberíamos estar manifestando en contra de un gobierno ineficaz para que solucione de una vez por todas esta problemática”.

Por otro lado, Reinaldo Rosendo, quien venía desde Turmero en busca del combustible agregó, “en Maracay no protestamos por temor a ser violentados y reprimidos, no es posible que tenemos más de una hora buscando donde comprar gasolina y las pocas estaciones con planta eléctrica que están vendiendo tienen enormes colas, nos dijeron que en hora y media reactivan la venta y no nos queda de otra que hacer la cola y esperar, este día muchos ciudadanos decidieron no salir de sus casas mientras que otras lo hacemos por necesidad, ya que no tenemos idea de cuánto pueda durar este apagón y se especula mucho del tema, mientras tanto seguimos sumisos antes esta situación”.

NEHOMAR J. AZÓCAR S. | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLÉZ