Este miércoles el presidente Donald Trump se reunió con la esposa de Juan Guaido, Fabiola Rosales, donde recalco que Rusia debe salir de Venezuela, en referencia a los militares rusos que llegaron este fin de semana al país.

El Departamento de Estado estadounidense advirtió el lunes de que no se quedará “de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela”

Preguntando hoy miércoles acerca de qué puede hacer Estados Unidos para aumentar la presión sobre Maduro, Trump respondió: “Ahora mismo tienen mucha presión, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Tienen mucha presión ahora mismo, así que, ya veremos”.

“Fuera de lo militar, no se puede alcanzar más presión de la que ya tienen”, agregó el mandatario, que reiteró que mantiene “todas las opciones abiertas”.

“Estados Unidos ve la llegada de aviones militares este fin de semana (a Venezuela) como una desafortunada provocación. Hoy llamamos a Rusia a detener todo su apoyo al régimen de Maduro, respaldar a Juan Guaidó y mantenerse del lado de las naciones en todo el continente hasta que se restaure la libertad”, indicó Pence.