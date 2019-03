Apenas amaneció, muchos maracayeros optaron por hacer largas colas en los llenaderos destinados al abastecimiento de agua con el fin de abastecerse temprano del vital líquido y no estar “sabaneando” el agua por todas partes.

Al respecto, Carmen González comentó: “yo tengo bomba de agua en mi casa, pero últimamente no ha llegado y no tengo suficiente en el tanque, debido a la falla de la energía no puedo prender mi bomba, por eso estoy aquí, no quiero que me agarre sin agua”.

Por otra parte, Joffre Quintana recalcó, “yo no tengo bomba en mi casa, pero la ida de la luz influye en la llegada de agua hacia los grifos, por eso estoy aquí tratando de llenar estos botellones, bien sea para consumirla, cocinar y hacer nuestro aseo diario”.

Entre tanto, Pedro Bolívar señaló, “cuando pensábamos que las cosas se estaban medio enderezando, nos viene este apagón, en vez de ir para adelante vamos para atrás, no podemos quedarnos sin agua, fíjate como está cola”.

Mientras tanto, otros usuarios de los llenaderos se acercaron para denunciar algunos puntos en las bombas de agua, que estaban cobrando de manera exagerada, aprovechándose del momento.

Jhonatan Yánez dijo, “la situación se torna bastante crítica, y esto está influyendo en los bolsillos, hay llenaderos que no quieren recibir billetes de baja denominación, y se supone que los que hacemos uso de estos damos es una colaboración, la gente se aprovecha de la situación para especular”.

Los vecinos de distintos sectores de la población no quieren que les suceda lo mismo de la experiencia pasada después de la falla de energía eléctrica y están aprovechando que no hubo actividades laborales este martes para recolectar la mayor cantidad de agua suficiente y tenerla recolectada en los tanques y bidones, por si acaso la falla del sistema eléctrico se pudiera extender.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ