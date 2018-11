Tallarines en crema de mariscos

Hace un tiempo me interesó hacer un plato con una salsa marinera distinta, que no sea tan líquida, y de ir leyendo y buscando me conseguí con una salsa que era una crema, la modifique un poco agregue ideas, ingredientes y alguna tecnica para terminar en la receta que les pongo a continuación.

Ingredientes

1 ración

150 gr tallarines (pasta larga)

200 gr mariscos mixtos

1 cucharada margarina

1 cucharada harina

2 cucharadas aceite

2 rodajas pan remojado en una taza de leche

1 cucharadita ajo en pasta

1/4 tomate picado en brunoisse

1/8 cebolla picado en brunoisse (cuadritos)

caldo de pescado

1 cucharadita pimentón

1 cucharadita ají amarillo en pasta

perejil picado

Elaboración

Cocinar la pasta y reservar.

En una sartén colocar la margarina y el aceite, sofreír la cebolla, el tomate y el ají amarillo y agregar el ajo.

Luego ir incorporando el pimentón.

Colocar la mixtura de mariscos en el sofrito mezclar y agregar sal.

Incorporar ahora la harina y mezclar todo, cuando este hecho una masa incorporar el caldo de pescado.

Luego seguir revolviendo e incorpora el pan remojado en leche.

Dejarlo cocinar un rato y agregar perejil picado.

Colocar la pasta caliente en un plato y encima de ella la crema y listo.

Pueden agregar también láminas de champiñones queda muy rico se adaptan al sabor de los mariscos.

